Üniversiteye giriş sistemi bir kez daha sil baştan!

Üniversite sınavının yılda birkaç kez yapılması için çalışma başlatıldı. Öğrenciler, en yüksek puan aldığı sınavla ilgili yerleştirme talep edebilecek.

Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki’nde, eğitimde değişikliklerden bahsedildi.

Hürriyet'in haberine göre planlama kapsamında "öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak için", yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanacak. Böylece, yılda birkaç kez üniversite sınavı yapılabilecek. Öğrenciler, bu sınavlardan hangisinde en yüksek puanı aldıysa, ona göre bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilebilecek.

Eğitimle ilgili alınan diğer bazı kararlar ise yayınlanan eke göre şöyle:

Zorunlu okul öncesi

Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilerek, okulların sayısı artırılacak. 36-60 ve ilkokula kayıt olmamış 60-72 aylık çocukların okul öncesi eğitime kazandırılması için çocuk başına doğrudan destek ve çeşitli bağış kampanyaları ile bölgeler arasındaki farklar da dikkate alınarak gerekli fiziki altyapı kurulacak.

Öğrenci İzleme Modülüyle temel eğitim öğrencilerinin eğitime devam durumları izlenecek.

Tekli eğitime geçiş

Her eğitim kademesinde tekli eğitime geçilmesine yönelik çalışmalara başlanacak.

En az bir yabancı dili öğretmek için eğitim yöntemleri geliştirilerek, müfredatta gerekli düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda ortaokula geçişte 1 yıl, hazırlık sınıfı olarak okutulacak.

Öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek.