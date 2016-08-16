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Eğitim

Üniversiteye e-kayıt süresi uzatıldı

Bugüne kadar 320 bin öğrenci e-kayıtla üniversiteye kayıt işlemini gerçekleştirdi

16 Ağustos 2016 13:59

YÖK, bu gece sona erecek olan üniversiteye e-kayıt süresini, 18 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzattı. Şahsen başvuru ile kayıtların süresinde de uzatma olmadı.

NTV'nin haberine göre,  bugün saat 23.59'da biteceği açıklanan e-kayıt işlemleri için, yoğun ilgi üzerine 18 Ağustos Perşembe günü 23.59'a kadar ek süre tanındı.

YÖK yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 320 bin öğrencinin e-kayıtla üniversiteye kayıt işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

İsteyen öğrencilerin üniversiteye giderek şahsen yaptırabileceği kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadı. Bu kayıtlar, 19 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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