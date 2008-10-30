Üniversiteye bombalı saldırı!

İspanya'nın kuzeyindeki Navarra özerk yönetimindeki Navarra Üniversitesi kampüsünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığı bildirildi.



İspanya'daki CNN televizyonunun, resmi makamlara dayanarak verdiği haberde, patlamadan dolayı ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığı, çevredeki araçlarında yandığı kaydedildi.



Pamplona kentindeki özel Navarra Üniversitesi'nin kütüphanesinin otoparkında bomba yüklü aracın infilak etmesiyle ilgili olarak, terör örgütü ETA'nın sorumlu olabileceği üzerinde durulduğu, ancak henüz saldırıyı üstlenen olmadığı belirtildi.



Faciadan dönüldü



İspanya İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba, ülkenin kuzeyindeki özel Navarra Üniversitesi'nin kampüsünde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili olarak "Çok büyük bir trajedi yaşanabilirdi" dedi.



Rubalcaba, üniversite kampüsünün bir otoparkında bomba yüklü aracın infilak ettiğini, saldırıda 17 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.



ETA 1 saat önce ihbar etti



ETA'nın saldırıdan 1 saat önce Bask bölgesindeki Alava otoyol kontrol departmanına telefon ederek, bir üniversite kampüsünde bomba yüklü bir aracın patlayacağını ihbar ettiğini kaydeden İçişleri Bakanı, ETA adına arayan kişinin, arabanın modeli ve rengini verdiğini, ancak hangi üniversite olduğunu söylemediğini, bu yüzden de aracı bulamayan güvenlik güçlerinin bunun, sahte alarm olduğunu düşündüklerini bildirdi.



Rubalcaba, infilak eden aracın bir gece önceden Bask bölgesindeki Zumaia yerleşim yerinde çalındığının tespit edildiğini söyledi.



İspanya İçişleri Bakanı ayrıca, saldırının sorumlularının yakalanacağını belirterek, "Biz bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Sorumluların sonu cezaevi olacak" dedi.



