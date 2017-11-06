T24 LogoT24 Logo
Dünya

Üniversitesini hackleyip notlarını değiştirdi

22 yaşındaki öğrenci 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak

06 Kasım 2017 19:40

ABD'deki Iowa Üniversitesi öğrencisi Trevor Graves'in okulun sistemini hack'leyip notları değiştirdiği ortaya çıktı.

Söz konusu siber saldırı Iowa Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, üniversitenin eski öğrencisi Graves, onlarca kez okulun sistemine girerek notlarını değiştirdi.

Graves'in Mart 2015 ve Aralık 2016 dönemleri arasında notlarını yaklaşık yüz defa değiştirdiği belirtildi.

Arkadaşlarının notlarını da değiştirmiş

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Graves sadece kendisinin değil 5 arkadaşının da notlarını değiştirdi.

FBI'ın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 22 yaşındaki öğrenci 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

ETİKETLER

ABDIowa ÜniversitesiTrevor Gravesnothacker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24