Üniversitesini hackleyip notlarını değiştirdi

ABD'deki Iowa Üniversitesi öğrencisi Trevor Graves'in okulun sistemini hack'leyip notları değiştirdiği ortaya çıktı.

Söz konusu siber saldırı Iowa Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, üniversitenin eski öğrencisi Graves, onlarca kez okulun sistemine girerek notlarını değiştirdi.

Graves'in Mart 2015 ve Aralık 2016 dönemleri arasında notlarını yaklaşık yüz defa değiştirdiği belirtildi.

Arkadaşlarının notlarını da değiştirmiş

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Graves sadece kendisinin değil 5 arkadaşının da notlarını değiştirdi.

FBI'ın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 22 yaşındaki öğrenci 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.