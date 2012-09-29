Üniversitesideki bir bölüme sadece 2 öğrenci kayıt yaptırdı!

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'ne yeni eğitim-öğretim döneminde sadece 2 öğrenci kayıt yaptırdı. 2 öğrenci, öğretim üyelerinden tüm dersleri özel ders modunda alıyor.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Matematik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Akın Osman Atagün, matematik bölümüne biri bayan biri erkek olmak üzere iki öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Bu iki öğrencinin özel ders modunda ders gördüğünü anlatan Atagün, ''Geçen sene benzer bir durum Kimya ve Biyoloji bölümünde oldu. Biz geçen yıl onu Yüksek Öğrenim Kurumu'na (YÖK) danıştığımızda 'bu öğrencilerin başka bir yere kayıt olamayacaklarını' bildirmişlerdi. Bu sene de aynı şekilde iki öğrenciye ders anlatmaya başladık'' dedi.

Atagün, öğrencilerden birinin kendisine gelerek, ''Hocam kayıt yaptıralım mı '' diye sorduğunu, kendisin de (Kaliteli hocalardan özel ders gibi ders alırsınız, bir öğrenci de olsa dersimizi anlatırız) dedikten sonra öğrencilerin de kayıtlarını yaptırdığını söyledi.

Ek kontenjanla yeni öğrenciler beklediklerini anlatan Atagün, şöyle devam etti: ''Fen Edebiyat Fakültesi'nin Matematik Bölümünde 300, Fizik'te 60 öğrenci Biyoloji'de 200, Kimya da ise 160 öğrenci eğitim görüyor. Bu yıl pedagojik formasyonun kaldırılmasıyla öğrenciler fen edebiyat fakültelerini tercih etmedi. Formasyon olmadığı için fen edebiyat fakükültelerinin önü kesilmiş durumda. Ben de öğrenci olsam günümüz şartlarında geleceğe baktığımızda muhtemelen ben de fen edebiyat fakültelerini tercih etmezdim. İş imkanları daha kısıtlı gözüküyor.''

Fen edebiyat fakültelerinin sadece öğretmen yetiştirmediği, bilim adamı yetiştirdiğini ifade eden Atagün, fen edebiyat fakültelerinin kaliteli ve vasıflı öğrencilere ihtiyacı olduğunu belirtti.

'Özel ders alıyor giibyiz'

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü kayıt yaptıran Ümran Yavuz, Kayseri'de yaşadığını belirterek, ''Bozok Üniversitesi'ni kazanınca biraz şaşırdım. Sadece iki öğrenci olduğumuzu öğrenince daha da şaşırdım. Ders olur mu olmaz mı diye tereddüt yaşadık. Ama dersler oluyor. Özel ders alıyor gibiyiz. Böyle daha iyi oldu'' dedi.

Diğer öğrenci İsmail Erkılıç ise bazı dersleri üst sınıflar ve önceki senlerden kalan öğrenciler ile birlikte almaya başladıklarını ama bir çok dersi iki kişi göreceklerini belirtti.

Erkılıç, ''Bizim için daha iyi oldu. Kayıt yaptırıp yaptırma noktasında biraz tereddüt yaşadım ama sonra da yaptırdım. Amacım okulumu en iyi şekilde bitirmek'' diye konuştu.