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Üniversitenin mavi tasmalı köpekleri

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi'nin kampüsündeki 150 köpeğe 'Umuttepe'nin Mavi Tasmalı Köpekleri Projesi' kapsamında, aşılama ve kısırlaştırma işlemi uygulandı

22 Ekim 2017 16:09

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi\'nin kampüsündeki 150 köpeğe \'Umuttepe\'nin Mavi Tasmalı Köpekleri Projesi\' kapsamında, aşılama ve kısırlaştırma işlemi uygulandı. Köpeklere küpe ve tasma takılırken, projeyle kampüsteki köpek popülasyonunun sabit kalmasının amaçlandığı belirtildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü (KOÜ DHDK), İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında, \'Umuttepe\'nin Mavi Tasmalı Köpekleri\' isimli bir popülasyon projesi başlatıldı. Proje kapsamında üniversitenin Umuttepe Kampüsü\'nde bulunan 150 köpeğe aşılama ve kısırlaştırma işlemleri yapıldı. Köpeklerin kulağına küpe ve boyunlarına mavi tasma takıldı. Projeyle üniversite kampüsünde bulunan köpeklerin popülasyonunun sabit kalmasının amaçlandığı belirtildi. 
Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü\'nce fakültelere ve kampüsün çeşitli noktalarına bilgi amaçlı, üzerinde köpek figürü bulunan ve \'Ben Umuttepe\'nin mavi tasmalı köpeklerinden biriyim. Kısırlaştırıldım. Küpelendim. Aşılandım\' yazılı sarı afişler asıldı. Projeyle üniversite öğrencilerinin köpeklere daha duyarlı yaklaşmasının ve insan-hayvan etkileşiminin üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı öğrenildi. Proje dahilinde, kampüsün kalıcı sakini olarak görülen köpeklerin beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçları giderildi. 

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