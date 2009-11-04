Üniversitenin kapısında öldü

Trabzon'da lastiği patlayan otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Gülçin Plevne, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kazada tedavi altına alındığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan aynı üniversiteden 22 yaşındaki Fahrettin Ata'nın tedavisi ise sürüyor.



Kaza dün saat 16.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Havalimanı Mevkii'nde meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden 24 yaşındaki Rahim Dinç yönetimindeki 61 AP 023 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak Karadeniz Teknik Üniversitesi C Kapısı yanındaki otobüs durağına girdi. Bu sırada durakta bekleyen KTÜ Orhan Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Gülçin Plevne ile aynı üniversite öğrencisi Fahrettin Ata, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Durak ile otomobil arasına sıkışan ve sol ayağının kopan Gülçin Plevne'ye ilk müdahale durakta bulunan öğrenci arkadaşları tarafından yapıldı.



Çevreden yetişenler tarafından otomobilin altından çıkarılan ve ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Plevne'nin 2 kez duran kalbi, doktorlar tarafından çalıştırıldı ve Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Ancak Tekirdağlı olan Gülçin Plevne, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Fahrettin Ata'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından kaçan sürücü Rahim Dinç bir süre sonra polise teslim oldu. Kazayı gören öğrencilerden Mehmet Aksu, “Otomobil birden yan dönerek otobüs durağına girdi. Bir arkadaşımız aracın altında kaldı. Buradaki arkadaşlarımızla aracı yana çekerek Gülçin'i çıkardık. Dilinin boğazına kaçmasını önledik ve yarasından akan kana durdurmaya çalıştık” dedi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.