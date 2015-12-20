Üniversitenin izin vermediği 'Evrim Okulu', Esnaf Sarayı'nda yapıldı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Halkçı Sağlık Topluluğu ve Denizli Tabip Odası'nın işbirliği ile 'Evrim Okulu' adı altında düzenlenen bilimsel toplantı, üniversite yönetiminden izin çıkmayınca, Denizli Esnaf Sarayı'nda yapıldı. İki gün süren Evrim Okulu'nda evrim mekanizmaları, dilin, virüslerin, üremenin, yaşlanmanın ve ölümün evrimi ile evrimsel tıp konularında sunumlar yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi Halkçı Sağlık Topluluğu ile Denizli Tabip Odası işbirliğinde düzenlenen toplantının Pamukkale Üniversitesi'nde yapılması planlanmış, ancak Pamukkale Üniversitesi yönetimi yapılan başvuruya yanıt vermemiş, sözlü olarak toplantıya izin verilmediği belirtilmişti. Düzenlenme sürecinde bazı kesimlerin tepkisiyle karşılaşan ve eleştirisel yaklaşımlarına neden olan Evrim Okulu isimli bilimsel toplantıya Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, Prof. Dr. Esat Adıgüzel, Prof. Dr. Semih Koray, Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. Erksin Savaş Güleç, Mert Karagözoğlu ve PAÜ öğrencileri katıldı. Evrim Okulu'nun açılışında konuşan Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, "Öncelikle Evrim Okulu'nun oluşturulmasında katkısı olan Halkçı Sağlık Topluluğunu kutluyorum. Toplantıyla ilgili eleştiriler tabi ki oldu. Bilime inanan bir insan olarak benim için bu eleştirilerin hiçbir önemi yok. Eğer bilime inanıyorsak, bilimsel toplantılara ön ayak olmanız lazım. Burası zaten o tartışmaların yapılacağı yer" dedi.

'Bilime inansınlar'

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Denizli Tabip Odası olarak bilime katkı sunmaya çalıştıklarını söyleyen Önem, "Evrim konusunda Türkiye'de ismi sıkça duyulan hocalarımızı bir araya getirdiğimiz etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Denizli Tabip Odası olarak bilime katkı sunmaya çalışıyoruz. Umarım Denizli'de bilim ışığına inanan insanlara güzel bir toplantı sunmuş oluruz. Pozitif bilime inanan insanların kafası hiçbir zaman karışık değil. Onlar bildikleri bilim çizgisinde devam ediyorlar. Bilime baksınlar, bilime inansınlar. Başkasının söylediğinin bir anlamı yok" diye konuştu.

'Araştırma yok, tek bilgi üzerine gidiliyor'

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esat Adıgüzel ise bilimsel alanda dal ayrışması, dallar arası entegrasyon eksikliği, dallar arası iletişimsizlik, yetersiz altyapı, bilgi yetersizliği, gelişime kapalı olma, kötü eğitim yöntemleri, kötü eğitim politikaları gibi sorunlar olduğunu ifade etti. Anatomi eğitiminde filogenetik ve ontogenetik bilginin gerekli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Adıgüzel, "Ezbere dayalı bir öğrenim olamaz. Lisans mezunları ile öğretim görevlileri aynı bilgilere sahip oluyorlar. Araştırma yok sadece tek bir bilgi üzerine gidiliyor. Bu yüzden de gelişmelerde eksiklik yaşıyoruz. Yapı-fonksiyon ilişkisini anlama, yapısal özellikleri kavrama, karmaşık anatomi yapıları çözümleme, farklılıkları açıklama, hastalık mekanizmalarını kavrama, tedavi yöntemlerini geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

İki gün süren Evrim Okulu'nda bilim nedir, evrim mekanizmaları, dilin evrimi, virüslerin evrimi, yaşlılık ve ölümün evrimi, evrimsel tıp, üremenin evrimi ve insan nasıl insan oldu konularında sunumlar yapıldı, katılımcıların soruları cevaplandı. İki günlük etkinliğin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.