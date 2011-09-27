-Üniversiteliye öğretmenlik imkanı ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2011-2012 eğitim öğretim yılında, 53 üniversitede toplam 13 bin 400 kişilik pedagojik formasyon sertifika programı açılmasını uygun gördü. Edinilen bilgiye göre, YÖK Genel Kurulu geçen hafta gerçekleştirilen toplantıda, mezun durumdaki öğrenciler için yürütülen formasyon sertifika programlarına ilişkin düzenleme yaptı. Düzenleme, 2011-2012 eğitim öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararının eki çizelgesinde yer alan yükseköğretim programlarından pedagojik formasyon programını tamamlayanlar koşulunun yer aldığı programlar için uygulanacak. Pedagojik Formasyon Programı açılması uygun görülen üniversiteler ve kontenjanları şöyle: ''Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200, Adıyaman Üniversitesi 200, Adnan Menderes Üniversitesi 200, Ahi Evran Üniversitesi 200, Akdeniz Üniversitesi 200, Ankara Üniversitesi 400, Anadolu Üniversitesi 400, Atatürk Üniversitesi 400, Atılım Üniversitesi 200, Bahçeşehir Üniversitesi 200, Balıkesir Üniversitesi 200,Başkent Üniversitesi 200, Celal Bayar Üniversitesi 200, Cumhuriyet Üniversitesi 200, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200, Çukurova Üniversitesi 400, Dicle Üniversitesi 200, Dokuz Eylül Üniversitesi 400, Dumlupınar Üniversitesi 200, Ege Üniversitesi 400, Erciyes Üniversitesi 400, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200, Fatih Üniversitesi 200, Fırat Üniversitesi 200, Gazi Üniversitesi 400, Gaziantep Üniversitesi 200, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200, Harran Üniversitesi 200, İnönü Üniversitesi 200, İstanbul Üniversitesi 400, Kafkas Üniversitesi 200, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 200, Karadeniz Teknik Üniversitesi 200, Kırıkkale Üniversitesi 200, Zirve Üniversitesi 200, Kocaeli Üniversitesi 200, Marmara Üniversitesi 400, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200, Mersin Üniversitesi 200, Muğla Üniversitesi 200, Nevşehir Üniversitesi 200, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 400, Pamukkale Üniversitesi 200, Rize Üniversitesi 200, Sakarya Üniversitesi 400, Selçuk Üniversitesi 400, Süleyman Demirel Üniversitesi 200, Trakya Üniversitesi 200, Uludağ Üniversitesi 200, Uşak Üniversitesi 200, Yıldız Teknik Üniversitesi 400, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200 ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 200.'' -Kontenjanın yüzde 20'si MEB'in ihtiyaç alanlarına- YÖK'ün kararına göre, 2011-2012 eğitim öğretim yılında üniversitelerde yürütülmesine izin verilen pedagojik formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın yüzde 20'si Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlar olan ''Rehber öğretmen, okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, teknoloji ve tasarım öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, zihin engelliler sınıf öğretmenliği, müzik öğretmenliği, matematik öğretmenliği''ne kaynak gösterilen alan mezunları için ayrılacak. Kontenjanın yüzde 80'i ise bu belirtilen alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılması kararlaştırıldı. 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren pedagojik formasyon sertifika programı yürütülmesi, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlar ve uygun görüşü dikkate alınarak düzenlenecek.