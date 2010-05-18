Üniversiteliye karikatürden 11 ay hapis cezası

T24 -

Ceza, Büyük'ün öğrenci olması, sabıkasının olmaması nedeniyle 5 yıl süreyle ertelendi. Bir internet sitesinde gördüğü karikatürü arkadaşlarıyla paylaştığı için aldığı ceza karşısında şoka giren genç, 5 yıl içinde herhangi bir suç işlerse bu cezayı da çekecek.Erdem Büyük, 2009 Mart seçimlerinden sonra bir sitede, DSP'li Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in yer aldığı bir karikatür buldu. Büyükerşen'in nasıl bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini anlatan, kente yerleştirilen heykellerin yer aldığı eleştirel karikatürü Facebook'ta arkadaşlarıyla paylaşan üniversite öğrencisi, hiç aklına gelmeyecek bir durumla karşılaştı. Polisler, karikatürün yayınlanmasının ardından yapılan şikâyet üzerine Büyük'ü bilgisayarının IP numarasından tespit ederek evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Büyük hakkında daha sonra Büyükerşen tarafından dava açıldı. Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık bir yıl süren dava sonucunda gence 11 ay hapis cezası verildi.Zaman gazetesinin haberine göre üniversite öğrencisi Büyük'e verilen ceza okul arkadaşları ile akademisyenlerin tepkisini çekti. Bir grup üniversiteli ve akademisyen, gence destek vermek için Facebook'ta bir tepki sayfası açarak davaya sebep olan karikatürü o sayfada sergilemeye başladı. Amacının kimseyi incitmek olmadığını belirten Büyük, verilen hapis cezasının kendisini çok üzdüğünü söyledi. Söz konusu karikatürde kötü, kırıcı bir durum olmadığını vurgulayan genç, "Beğendiğim karikatürü siteden alıp arkadaşlarımla paylaştım. Kötü bir niyetim yoktu. Aldığım ceza karşısında hem üzüldüm hem de şaşırdım. Oysa topluma mal olmuş insanların eleştirel karikatürleri çizilebilir. Bunun örnekleri çoktur. Burada küfür ve edepsizlik yok." dedi. Üst mahkemeye yaptığı itirazın reddedildiğini belirten üniversite öğrencisi, davayı AİHM'ye götüreceğini vurguladı. Büyük'ün avukatı Vahap Ata ise Yılmaz Büyükerşen'in eski bir gazeteci ve karikatürist olduğuna dikkat çekerek, "Her fırsatta bu özelliklerini sayıp gurur duyarak anlatan Büyükerşen'in şimdi hakkında yayınlanan bir karikatür için şikayetçi olması çok tuhaf" diye konuştu.