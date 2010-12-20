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Yaşam

ÜNİVERSİTELİYE AF MÜJDESİ ANKARA (A.A)

20 Aralık 2010 17:08

-ÜNİVERSİTELİYE AF MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun üniversiteden atılanlara ''af'' getiren düzenlemenin Torba Kanun ile çıkarılacağı müjdesini verdiğini bildirdi. Topçu, ''Eğitim Hakkı Engellenmesin Platformu'' üyesi olduğunu belirten bir grup üniversiteden çeşitli nedenlerle atılan gençlerle Bakan Çubukçu'yu makamında ziyaret etti.  Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Topçu, Çubukçu'nun, gençlerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Sayın Bakan, müjde verdi hepimize. Önümüzdeki eğitim dönemine kadar Torba Kanun içerisinde çıkaracağını, bu konuda yoğun çalıştığını söyledi.'' Görüşmede, sözleşmeli öğretmenlerin sorununa da değindiğini bildiren Topçu, ''Kendisinin de buna karşı olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili bir tasarruf kullanılabileceğini, eğitim camiasının tamamının aynı özlük haklarına sahip olmasından yana olduğunu söyledi'' diye konuştu. Ziyarete Topçu ile beraber katılan Harun Akalp, eğitim hakkını istemeden kaybeden yüzbinlerce kişinin bulunduğunu belirterek, ''Kimimizin maddi yetersizlikten, kimimizin ailelerimizde yaşadığımız büyük kayıplardan, kimimizin yaşadığımız sağlık problemleri yüzünden okullarımızla ilişiği kesildi. Üniversite eğitimimize ara vermek zorunda kaldık. 2008 yılındaki aftan sonra şu ana kadar atılan ve hiçbir affa başvurma hakkı bile elde edemeyen yüzbinlerce mağdur oldu'' dedi. Akalp, Bakan Çubukçu'nun, ''yasanın şubat ayına kadar çıkarılacağı ve bahar döneminde üniversitelerine başlayabilecekleri müjdesini'' verdiğini söyledi.

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