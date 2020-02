Üniversitelinin yanı sıra isteyene binicilik dersi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi’ne bağlı Veteriner Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrencilerin yanı sıra dışarıdan biniciliğe ilgi duyanlara da ders veriliyor.

İki yıllık yüksek okulu kazanan öğrenciler, at bakımından, biniciliğe, atlı okçuluktan, atlı jimnastiğe kadar çeşitli alanlarda eğitim görüyor. Son yıllarda kız öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yüksek okulda atları özenle temizleyerek, bakımlarını yapan, nal çakmayı öğrenen öğrenciler ayrıca ‘voltij’ olarak bilinen at üzerinde yapılan atlı jimnastiğin de inceliklerini öğreniyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi’ne bağlı Veteriner Meslek Yüksekokulu yönetimi at ve biniciliğe büyük ilgi olduğunu belirleyince 2 yıl önce ‘Dışarıya’ da açılarak ücret karşılığı lisanslı antrenörlerle kurslar başlattı. Kursların saati 100 liradan başlıyor. Binicilik antrenörü Seda Nur Çeviral, okulda öğrencilere engelli binicilik ve atlı okçuluk, dresaj (Atın müzik eşliğinde bir çeşit dansı) eğitimi verebiliyoruz. Hobi binişi için gelen öğrenciler araziye gidip geliyor. Eğitime gelenler genelde 20-25 yaşında. Üniversite dışında da eğitim verebiliyoruz. Ata binebilecek sağlık sorunu olmayan herkes gelebilir. Eğitimler binicinin yeteneğine göre, 5-6 derste kendi kendine binebilir hale gelebiliyor. 4 nal binicilik için 20 derslik bir süreç gerekiyor. 8 ve 4 derslik kurslarımız var” dedi.

Binicilik dersi alan bir televizyon kanalında yönetmen yardımcısı Ebru Aktaş, “Buraya geldim ve biniciliği öğrendim. 6 ay oldu. ‘4 nal biniciliğe’ geçtim. Terapi gibi geliyor bana. Stres atmak için birebir herkese tavsiye ederim” dedi.

İÜ Avcılar Kampusu\'ndaki Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğretim görevlisi İbrahim Kurban, kapalı ve açık manejde eğitimleri lisanslı antrenörlerle verdiklerini anlatırken, şöyle dedi:

“Dışarıdan bir insanın sıfırdan başladığını düşünürsek, 4-5 derste atı yönlendirmeyi ve hareket etmeyi yönetmeyi öğrenebiliyor. Bu kişinin cesaret ve yeteneğine kalmış bir şey. At ile ilgilenmek, kendinden daha büyük bir canlıya hükmedebilme insanlarda özgüveni arttırıyor. Öğrencilerimiz 2 yılda atlı okçuluk, engel atlama gibi becerileri kazanıyor. Liseden kapalı gelen öğrencilerimiz at ile ilgilendiklerinde gelişimlerini rahatlıkla görmek mümkün. Özgüven kendini ifade edebilme gücü artıyor. Hafta içi pazartesi hariç 6 gün. 09.00- 17.00 saatleri arasında derslerimiz var. Avcılarda binicilik merkezi olması ulaşılabilirlik ve Küçükçekmece Gölü yanında büyük arazimiz var. İnsanlara bu nedenle çekici geliyor.”



