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Üniversitelilerin kredi borçlarının silinmesi ve karşılıksız kredi için kanun teklifi

"Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır"

01 Nisan 2018 19:09

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, üniversite öğrencilerinin kredi borçlarının silinmesi ve bundan sonra da karşılıksız kredi verilmesi için kanun teklifi hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.

Gökdağ, yüz binlerce mezunun iş bulamadan bu kredileri geri ödemek zorunda kaldığını ve borç batağına düştüğünü belirterek, “Krediler karşılıksız olmalıdır” dedi. Sosyal medyada da, “Kredi borçları silinsin'' kampanyası başlatıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Gökdağ, teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu'nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

Gökdağ, “Türkiye'deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır. Bu nedenle bu krediler karşılıksız olmalıdır” diye konuştu.

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