T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversitelilerin burs ve kredi günleri değişiyor

Ziraat Bankası ile YURTKUR’un arasında yapılan yeni protokole göre öğrenciler burs ve kredilerini T.C kimlik numaralarının son rakamlarına göre alacak

10 Haziran 2014 02:19

YURTKUR'un Ziraat Bankası ile yaptığı ve 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe girecek protokolde yeni düzenlemeler hayata geçiyor. Eski protokolde öğrencilere burs ödemeleri her ayın 6'sında, kredi ödemeleri ise 7'sinde yapılırken yeni protokolle, öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde ödenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) Ziraat Bankası ile yaptığı yeni protokol açıklandı.

Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı olacak, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılacak.

YURTKUR'un yaptığı yeni protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tahsilat işlemlerinde sanal pos imkanı da devreye giriyor. Bu düzenlemeyle tahsilatlar artık internet üzerinden kredi kartı ile de yapılabilecek.

Bankanın vadesiz hesapta mevduatı bloke etmesinin de kaldırıldığı yeni protokolde, öğrencilere yapılan kredi ödemeleri üzerinden alınan binde 2'lik komisyon ise binde 1'e düşürülüyor.

ETİKETLER

burskrediyurtkurtahsilathaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24