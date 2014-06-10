Üniversitelilerin burs ve kredi günleri değişiyor

YURTKUR'un Ziraat Bankası ile yaptığı ve 1 Temmuz 2014'te yürürlüğe girecek protokolde yeni düzenlemeler hayata geçiyor. Eski protokolde öğrencilere burs ödemeleri her ayın 6'sında, kredi ödemeleri ise 7'sinde yapılırken yeni protokolle, öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde ödenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) Ziraat Bankası ile yaptığı yeni protokol açıklandı.

Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı olacak, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılacak.

YURTKUR'un yaptığı yeni protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tahsilat işlemlerinde sanal pos imkanı da devreye giriyor. Bu düzenlemeyle tahsilatlar artık internet üzerinden kredi kartı ile de yapılabilecek.

Bankanın vadesiz hesapta mevduatı bloke etmesinin de kaldırıldığı yeni protokolde, öğrencilere yapılan kredi ödemeleri üzerinden alınan binde 2'lik komisyon ise binde 1'e düşürülüyor.