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Üniversitelileri zehirleyen şebekenin başı büyükanneymiş (2)

Üniversitelileri zehirleyen şebekenin başı büyükanneymiş (2) BİR TUTUKLAMA DAHA Aydın'da uyuşturucu hap kullandıkları öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden 1'inin ölmesi, diğer 2'sinin ise hastanelik olmasıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki Doğuş

05 Kasım 2018 20:41

Üniversitelileri zehirleyen şebekenin başı büyükanneymiş (2)

BİR TUTUKLAMA DAHA

Aydın\'da uyuşturucu hap kullandıkları öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden 1\'inin ölmesi, diğer 2\'sinin ise hastanelik olmasıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki Doğuş D. savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Olayla ilgili tutuklanan 57 yaşındaki Sevilay A.\'nın (Akkalay) torunu olan Doğuş D.\'nin konuyla ilgili bir bağının olmadığının anlaşıldığı belirtildi.  Sevilay A.\'nın bir diğer torunu 16 yaşındaki E.A. ise gözaltına aldı. E.A.\'nın emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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