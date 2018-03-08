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Yaşam

Üniversitelileri taşıyan midibüs devrildi: 21 yaralı

Yaralılar sağlık görevlilerince midibüsten çıkarılıp, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı

08 Mart 2018 20:50

Kahramanmaraş'ta, Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, kontrolden çıkıp, park halindeki hafif ticari araca çarparak, devrildi. Kazada, servis sürücüsü ile 20 öğrenci yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Girne Caddesi'nde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi'nden aldığı üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 S 1414 plakalı servis midibüsü, Fetih Bulvarı'ndan döndüğü caddede kontrolden çıktı. Park halindeki 34 EC 6009 plakalı hafif ticari araca çarpan midibüs, devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 20 üniversite öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralı 21 kişi, sağlık görevlilerince midibüsten çıkarılıp, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. (DHA)

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