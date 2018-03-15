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Üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'Afrin' yazdı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, yaklaşık 500 üniversite öğrencisi, Mehmetçik'e destek için kaldıkları yurttaki odaların ışıklarıyla 'Afrin' yazısı oluşturup, Türk bayrağı taşıyarak, İstiklal Marşı'nı okudu

15 Mart 2018 14:03

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, yaklaşık 500 üniversite öğrencisi, Mehmetçik\'e destek için kaldıkları yurttaki odaların ışıklarıyla \'Afrin\' yazısı oluşturup, Türk bayrağı taşıyarak, İstiklal Marşı\'nı okudu.
Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nin (AKÜ) 500 öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Kaldıkları yurdun önünde bir araya gelen üniversiteliler, Mehmetçik\'e destek için \'Afrin\' koreografisi hazırladı. Öğrenciler, yurt binasındaki odaların ışıklarını yakarak, \'Afrin\' yazısı oluşturdu.
Yurt bahçesinde Türk bayrağı açan öğrenciler, \'KYK, Mehmetçiğin yanında\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\' sloganları attı. Üniversite öğrencileri, Türk bayrakları taşıyarak, İstiklal Marşı\'nı okudu.

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