Üniversiteliler sokak hayvanları için harekete geçti

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından sokaktaki hayvanlar için “Bir Hevesle Değil Bir Ömür Sahiplen” adı altında yapılan iki aşamalı proje hayata geçirildi. Yapılan projede sokak hayvanlarına sıcak ev ve mama temini yapıldı. Barınaklardaki hasta hayvanların ilaç ihtiyaçları giderildi.

Hayvan hakları için yapılan projenin ilk aşamasında satış ürünlerinin bulunduğu stand İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde açıldı. Stantta birçok ürün satışı yapıldı ve bağış toplandı. Toplanan bağışlar ve satışı yapılan ürünlerin geliri ile hasta veya yaralı hayvanların ilaç ihtiyaçları giderildi.

AVCILAR ÇEVRESİNE KEDİ EVİ YERLEŞİMİ

Projenin ikinci aşamasında öğrencilerin hazırladığı mama ve su kapları, kedi evleriyle birlikte Avcılar’da belirlenen noktalara yerleştirildi. Mama kaplarına öğrenciler tarafından bağışlanan mamalar konuldu. Avcılar bölgesine yerleştirilen kedi evleri de sokakta yaşayan kedilerin kötü hava şartlarında sığınabilecekleri yuvaları oldu.

100 ÖĞRENCİYE ANKET

Proje araştırma aşamasında İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin hayvan hakları farkındalığına ilişkin anket çalışmaları gerçekleştirildi. Bütün araştırmalar; İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ve Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde, öğrencileri Keziban Tay, Bahar Yalçın, Gamze Cankılıç, Yiğit Akpolat, Kübra Ayılan, Ezgi Çelik, Ebru Bayram, Efe Can Çokişler, Ahmet Furkan Karaağaç tarafından ortaya konuldu.

ÖĞRENCİLER HAYVANLARIN DENEYLERDE KULLANILMASINA KARŞI

Anket sonuçlarına göre; katılımcıların %67’si hayvan hakları hakkındaki sosyal medya paylaşımlarını kesinlikle gösterişli görünmek için yapmadıklarını belirtmiştir. %45’i hayvan haklarına yönelik çalışan kurumlara yardım etmeyi düşündüğünü dile getirmiştir. %36’sı ülkemizdeki hayvan haklarına yönelik çalışmalar hakkında yeterli bilgiye sahip olup olmadığı konusunda kararsız olduğunu görüşünü bildirmiştir. %60’ı hayvanların deneylerde kullanılmasını kesinlikle doğru bulmadıklarını belirtmiştir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Dr. Öğretim Üyesi Emel Tozlu “ Sokaktaki minik dostlarımız için ufak bile olsa birey olarak yapabileceğimiz birçok şey mevcut. Bu anlamda herkes apartmanından bile başlasa bir sürü ihtiyaç malzemesi toplayabilir’’ diyerek öğrencilerine kampanyanın sürdürülebilir olması gerekliliğinin altını çizDİ. Tozlu “Mütevelli Heyeti Başkanımız Abdülkadir Gayretli, topluma faydalı projelere sonuna kadar destek veriyor, üniversite olarak elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız” dedi.

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