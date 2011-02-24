Üniversiteliler otomobil çalarken yakalandı

T24

Bugün saat 12.45 sıralarında, kent merkezinde kontağı üzerinde unutulan bir otomobilin çalındığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis, 14 DK 935 plakalı ’Renault Broadway’ marka otomobili çalanları yakalamak için tüm yollarda önlem aldı. Devriye gezen polis ekibi, Tepecik Mahallesi’nde gördüğü aracın peşine takıldı. Ekip, telsizle aracı takip ettiğini belirterek takviye ekip istedi. Otomobil, Doğancı Mahallesi’nde bir tarlanın içerisine girdi. Büyüksu Deresi kenarında ilerleyen otomobil engebeli arazide daha fazla ilerleyemeyince içerisinde bulunan 3 kişi kaçtı. Aracı takip eden polisler, dereye giren hırsızların peşine düştü. Dizlerine kadar gelen suya giren polisler, derenin karşısına geçen 2 hırsızı yakaladı. Bir şüpheli ise, aracın yanında yakalandı. Polis 2 hırsızlık şüphelisini kelepçeleyerek derenin karşısına geçirirken, bunlardan biri sendeleyerek suya düştü. Düşmek üzere olan polis ise kendini toparladı. Aracın yanında yakalanan hırsız yere yatırılarak üzeri aranırken bir tabanca bulundu. Polis, 3 hırsızı ekip aracına bindirirken, takviye ekipler geldi. Takviye gelen polis ekipleri derenin karşısındaki ekibin yanına geçebilmek için dereden geçti.Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olduğu belirtilen G.Ç. ile S.A. ve Bolu Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Y.D. ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.