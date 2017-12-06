Üniversiteliler, mahalle bekçiliğine büyük ilgi gösterdi

İhsan DÖRTKARDEŞ-Çağatay KENARLI /İSTANBUL, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın İstanbul\'a alınacak 2 bin mahalle bekçisi için 9 bin 980 aday başvurdu. Adaylardan 8’inin yüksek lisans, bin 170’inin lisans ve bin 157’sinin ön lisans yaptığı belirlendi. Adaylar, ilçe kaymakamlıklarında sözlü sınavlara alınmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul’daki 39 ilçe kaymakamlığı aracılığı ile yaptığı KPSS koşulu aranmayan bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında alındı. Kaymakamlıklarda 5 Aralık\'ta başlayan sözlü sınavlar 13 Aralık\'ta tamamlanacak. Yazılı sınavlar ise, 24 Aralık\'ta yapılacak. Esenyurt ve Küçükçekmece\'ye ise 100 \'er bekçi alınacak. En az bekçi kadrosu 6 kadro ile Şile\'ye tahsis edildi. Geçen ağustos ayında ilk kez 700 bekçi sınavlarla alınmış bunlar kademeli olarak görev başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın \'Gece Kartalları\' olarak nitelendirdiği, özel harekat şube polislerinin de eğitim vereceği araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretilecek mahalle gece bekçileri, tabanca, cop, kelepçe, el fenerinin yanı sıra düdük taşıyacak.

BEKÇİ ADAYLARINDAN 8’İ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ

DHA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden aldığı bilgiye göre, önümüzdeki yılın başlarında görev verilecek 2 bin mahalle bekçisi kadrosu için 9 bin 980 başvuru yapıldı. Bekçi adaylarından 7 bin 645’ini lise mezunlarını oluştururken, ön lisans diplomalı bin 157, lisans diplomalı bin 170 ve yüksek lisans mezunu 8 aday da bu görev için aday oldu. Lisans üstü eğitimli 8 bekçi adayından ikisinin Ümraniye, diğerlerinin ise Bahçelievler, Şişli, Sarıyer, Bakırköy, Arnavutköy ve Çatalca’da olduğu ifade edildi.



SÖZLÜ SINAVLAR BAŞLADI

Avcılar’da Kaymakam Hulusi Doğan’ın başkanlığındaki komisyonda Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başta olmak üzere çeşitli kuruluşların yöneticilerinin pazartesi sabahı başlattıkları sözlü sınava tek tek çağrılarak giren 249 aday oldukça heyecanlı göründü. Adaylardan bazıları özel güvenlik görevlisi olduklarını belirtirken, adaylardan biri sınavı kazanarak göreve başlaması halinde en fazla mücadele edeceği konuların başında sokaktaki uyuşturucu satıcıları olacağını söyledi.

Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak 24 Aralık\'ta yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltilecek adaylara 60 dakikalık süre verilecek. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında 39 ilçede görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçi adaylarının erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranmıştı. Ayrıca adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından gün almamaları görev yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor.

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