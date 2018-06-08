Üniversiteliler küçük kalpler için çalıştı

LEFKOŞA, (DHA)- YAKIN Doğu Üniversitesi öğrencileri, \"Topluma Hizmet Uygulamaları\" dersi kapsamında, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi yararına bir etkinlik gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikten elde edilen 9 bin liralık gelir Çocuk Esirgeme Kurumu\'na bağışlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Uzman Zeynep Genç yönetiminde 10 gün süren ve öğrencilerle öğretim üyelerinin katkıda bulunduğu etkinlik kapsamında, \"basketbol ve futbol turnuvaları\" ile \"kermes\" yapıldı. Öğrencilerin, yapılan bu sosyal sorumluluk projesinde hem kaynaşma fırsatı bulduğu hem de küçük kalpler için işbirliği içinde çalıştığı etkinliğin sonunda, turnuvalarda birinci gelen takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

DERS OLARAK BAŞLAYAN PROJE YARDIM AĞINA DÖNÜŞTÜ

Üniversite öğrencileri ve akademisyenler dışında kurumların da bağışta bulunduğu proje etkinlik kapsamında, 9 bin lira gelir elde edildi. Bu gelirin bir kısmıyla kurumda bulunan çocuklara kıyafet, kırtasiye ve gıda yardımında bulunuldu, geriye kalan meblağ ise kuruma bağışlandı.

(FOTOĞRAFLI)