Üniversiteliler, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi\'nde (MCBÜ) eğitim gören 325 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak İstiklal Marşı\'nı işaret diliyle seslendirdi.

Bayramı farklı kutlamak isteyen MCBÜ, işaret dili öğretim görevlisi Özge Göbel ve ikiz kardeşi işaret dili eğitmeni Müge Göbel, üniversitede eğitim gören 325 öğrenciyi bir araya getirdi. MCBÜ Uncubozköy Sağlık Kampusu\'nda toplanan öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde işaret diliyle İstiklal Marşı\'nı seslendirdi. 325 öğrencinin aynı anda işaret dili hareketleri ile İstiklal Marşı\'nı okuması büyük ilgi çekti. Öğrenciler İstiklal Marşı\'nın ardından hep birlikte \'29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun\' diyerek Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. Üniversitede işaret dili dersleri veren öğretim görevlisi Özge Göbel, farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Bütün toplumumuzun gurur kaynağı olan İstiklal Marşı\'nı işaret diline çevirdik. Bu aynı zamanda bir farkındalık projesidir. İstiklal Marşı\'nın varlığının en güzel göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Güzel bir farkındalık oldu. Gururlu ve mutluyuz. 325 kişiyle birlikte bu farkındalığı ortaya koyduk.\"

İşaret dili derslerinin bütün fakültelerde verildiğini dile getiren işaret dili eğitmeni Müge Göbel de, sosyal hizmetler, ebelik, fizik tedavi, hemşirelik ve saç bakım bölümündeki öğrencilerin gönüllü olarak bu projeye katıldığını belirterek, \"Hepsi çok emek verdi, işitme engellilere de İstiklal Marşı\'nın yarattığı hissi, Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu yaşatmak istediler\" diye konuştu.

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