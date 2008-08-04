Üniversiteliler için burs almanın incelikleri

Günümüzde, üniversite öğrencilerinin en önemli sorunlarından birisi devasa eğitim masrafları. Özellikle, üniversite tercihlerine bağlı olarak farklı kentlere taşınmak zorunda kalan öğrencilerde bu sorun daha önemli bir hal alıyor. Bu durumda, üniversite öğrencilerinin yardımına çeşitli kuruluşlar tarafından verilen burslar yetişiyor. Üniversite öğrencilerinin çeşitli burslardan yararlanmak için dikkat etmeleri gereken noktaları sizin için özetledik.
** Burs veren kuruluşlara ulaşmak için tıklayın
**
• Öncelikle kararlı ve planlı olun, başvuruları zamanında ve doğru yapın. Uzun başvuru süreçleri, aranan ayrıntılı şartlar karşısında yılmayın. •
Önemli olan okuduğunuz eğitim dalı, eğitim seviyesi veya okula yönelik mevcut burs imkânlarına ulaşıp gerekli formaliteleri yerine getirmeniz. Bunu yaptığınız sürece er ya da geç, az ya da çok bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olacak. •
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor. Başvuru sürecinde, ilgilendiğiniz bursun yükümlülükleri olup olmadığını araştırın. •
Kayıt yaptırdığınız üniversitenin veya yüksekokulun öğrenci işleri bürosundan burs konusunda bilgi alabilirsiniz. Bazı hayırseverler ve kurumlar öncelikle üniversite üzerinden burs vermeyi tercih ettiğinden öğrenci işleri bürolarından burs imkânlarını araştırmak hayati önem taşımaktadır. Bu yöntemin dışında, burs almak istediğiniz kuruluş veya vakıflara giderek ilgili kişilerle yüz yüze görüşmelerde bulunun. İlgili vakfın bursuna neden ihtiyaç duyduğunuzu detaylandırarak anlatın. •
Her yıl yüzlerce yerel yönetim, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütü öğrencilere burs veriyor. Vakıf ve derneklerin verdikleri burs miktarı 50 YTL'den başlayarak bin YTL'ye kadar çıkıyor. Başvurular "burs mevsimi" olarak bilinen Eylül ayı başında başlayıp Ekim ayının sonuna dek sürüyor. Başvurularınızı bu süre aralığında yapmaya dikkat edin (Tempo 24)
.