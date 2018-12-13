Üniversiteliler, defineci tahribatını yerinde tespit etti

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası\'nda teknik gezi düzenleyen üniversite öğrencileri, antik yerleşim kalıntılarının da yer aldığı bölgedeki şapelde defineci tahribatını belgeleyerek, yetkililere bilgi verdi.

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Programı 2\'nci sınıf öğrencileri, Arkeoloji ve Sanat Tarihi dersi kapsamında Cunda Adası’nda yaptıkları teknik gezide, antik yerleşim kalıntılarının da yer aldığı bölgedeki şapelde, defineci tahribatını belgeledi. Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Figen Erdoğdu yönetimindeki teknik gezide, bölgedeki dini ve sivil mimari örneklerini yerinde inceleyen öğrenciler, sanat tarihi terimlerini uygulamalı olarak görme imkânı buldu.

Tahribatın boyutlarının çok büyük olduğunu belirten Dr. Erdoğdu, \"Ayvalık\'ı Cunda Adası\'na bağlayan ilk boğaz köprüsünü geçtikten sonra mesire alanının da bulunduğu tepedeki gezide ise definecilerin kazılarına rastlandı. Manastır aslında restore edilip önemli bir kültür varlığı olarak hayata katılmalı. Bu yapı her geçen gün yok oluyor. İki senedir öğrencilerimi götürüyorum. İlk gezimizde yapı ayakta ve sapasağlamdı. Geçen sene yaptığımız gezide defineci kazıları yoktu. Bu inceleme gezimiz sırasında tahribatların yapıları yıkma noktasına getirdiğini gördük. Avludaki sarnıç ve çevresi, apsisin arka bölümü kazılmış. Bu derece yok olması çok acı. Yapı çevresinde antik döneme ait düzgün, büyük, kesme taş bloklar ve sütun parçaları erken tarihte bölgede bir yapı veya tapınak olabileceğini düşündürüyor. Kazı yapılıp ortaya çıkarılması gerek. Bölgemizdeki tarihi yapıların hepsi değerli. İster cami, ister kilise ya da manastır, fark etmez. Koruyup geleceğe aktarmalıyız\" dedi.

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