Üniversiteliler 20 günde 10 okul inşa edecekler

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Gönüllü ordusu için düğmeye basıldı

İMTB 17 üniversitenin öğrenci ve akademisyenlerini buluşturuyor

Türkiye’deki pek çok üniversiteden toplam 500 gönüllü öğrenci, “20 Gün 10 Okul” projesi kapsamında Türkiye’de yeni bir uygulama olan “yeşil bina” kavramına uygun ve doğaya duyarlı yapı karakteristiğine sahip olacak bu okulları kendi elleriyle inşa edecekler.İnşaat Mühendisliği Öğrenci Toplulukları Birliği’nin (İMTB) güncel siyasetten tamamen bağımsız, öğrenci tabanlı “20 Gün 10 Okul” projesi için yaz aylarında projede görev alacak 500 gönüllü öğrenci için kabul süreci başladı.web adresi üzerinden kabul edilecek başvurularda şu üç adım izlenecek;İlk olarak başvuruda bulunan aday öğrenciler, ön elemeye tabi tutulacak. Ardından, ilk elemeyi geçen aday öğrenciler, telefonla aranarak beyan ettikleri bilgilerin teyidi alınacak. Son olarak da adaylara ilişkin elde edilen veriler değerlendirilecek ve bunun sonucunda projede görev alacak öğrenciler seçilecek. Adaylarda sosyal sorumluluk bilinci ve kararlılık gibi kriterlerin arandığı başvurulara ilginin yoğun olduğu bildirildi.İnşaat Mühendisliği Toplulukları Birliği, Türkiye çapında 17 üniversitenin öğrenci ve akademisyenlerini buluşturan bir topluluk. Platformun amacı, geleceğin mimar ve mühendislerinin bölgesel anlamda gerçekleştireceği projelerin, sosyal sorumluluk esasına dayalı olarak hayata geçmesini sağlamak. Bunun yanı sıra üniversite ve sektör arasındaki iş birliğinin gelişimine katkıda bulunmak ve yerelden ulusala doğru giden bir ağ oluşturmak.