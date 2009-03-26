Üniversiteli Tuğçe'ye kapkaç şoku

Bursa'da Uludağ Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Tuğçe Fındıcak'ın omzunda bulunan çantası, arkadan yanına yaklaşan plakasız otomobilden sarkan bir kişi tarafından alındı. Olayın şokunu üzerinden kısa sürede atan Fındıcak, yakında bulunan taksi durağındakilerden, onlar da polisten yardım istedi. Polisler, kapkaççıları yakalayıp gözaltına aldı.



Olay bugün öğlen saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi olmak için Askeri Hastaneye'ye yürüyerek gitmek isteyen Tuğçe Fındıcak, bu sırada arkadan gelen plakası olmayan otomobilden sarkan bir kişinin, omuzunda bulunan çantasını almasıyla şoke oldu. Kapkaç sonrası hızlanan otomobil olay yerinden uzaklaşırken, Tuğçe Fındıcak taksi durağına giderek oradakilerden yardım istedi. Taksiciler de durumu polise bildirdi.



Polisin telsiz anonsu üzerine modeli ve rengi belirtilen otomobil, ekipler tarafından Uludağ yolunda görüldü. Polisin `dur' uyarısına rağmen kaçan otomobil, çıkmaz bir sokakta sıkıştırıldı. Polis, araçta bulunan Casim Şahin (24), Murat Korkmaz (26) ve Fırat Pusat'ı (27) gözaltına aldı. Güçlükle ekip otosuna bindirilen 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları ve Bursa'ya kapkaç amacıyla geldikleri otomobilde Tuğçe Fındıkcak'ın içersinde kimlik, 2 cep telefonu, 20 TL ve evrak bulunan çantasını buldu.



Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren şüpheliler, kiraladıkları otomobilin plakasını kapkaç yapmak için söktüklerini söyledi. Dün Çekirge Meydanı'nda 76 yaşındaki Nurten Usal'ın içinde 800 TL bulunan çantasını da aynı şekilde aldıklarını anlatan 3 kişi, adliyeye sevk edilecek.



(DHA)

