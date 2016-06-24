Üniversiteli sınıf arkadaşı anne-kız birlikte kep attı

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde aynı sınıfta ve yan yana okuyan 58 yaşındaki Binnaz Güngör ile kızı 27 yaşındaki Simge Güngör, birlikte mezun oldu. Anne-kız, mezuniyet töreninde diplomalarını aldıktan sonra birlikte kep attı.

DHA'dan Ramazan Çetin'in haberine göre, İzmir'de ev kadını 2 çocuk annesi Binnaz Güngör, 1980 yılında Buca Eğitim Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü, ailevi nedenlerden dolayı terk etmek zorunda kaldı. Büyük kızı doktor olan Binnaz Güngör'ün küçük kızı Simge Güngör ise, 5 yıl önce Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü'nden mezun oldu. Öğretmen olmak isteyen Simge Güngör, tekrar sınavlara girerek PAÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Annesi Binnaz Güngör de üniversite öğrencilerine tanınan aftan yararlanarak kızının da desteğiyle 31 yıl sonra okuluna geri döndü. Anne yatay geçişle kaydını, PAÜ'ye kızının yanına aldırdı.

Anne-kız sınıf arkadaşı oldu

Denizli'ye 5 yıl önce gelen Binnaz Güngör ile kızı Simge Güngör, ev kiralayıp, Pamukkale Üniversitesi'nde birlikte aynı sınıfta, yan yana, sınıf arkadaşı gibi okumaya başladı. Dersleri birlikte çalışan ve birbirlerine sürükle destek olan anne kız aynı gün birlikte mezun olmanın da gururunu yaşadı. Anne ile kızı üniversitenin de gururu olurken, Simge Güngör, bölüm ikincisi oldu. Annesi ise yüksek puanla mezun oldu.

Dün PAÜ Arena'da düzenlenen mezuniyet törenine katılan anne Binnaz Güngör ile kızı Simge Güngör'ü, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'da tebrik etti. Sahneye çıkan Simge Güngör, annesinin sınıf arkadaşı olduğunu söylemesiyle salonda alkış yağmuruna tutuldu. Güngör, bölüm ikinci olmanın gururunu da yaşadığını belirterek, "Sevgili annemle de gurur duyuyorum. Annelik mesleğinin yanında benimle birlikte üniversitede sınıf arkadaşım oldu. 5 yıl birlikte okuduk. Şimdi birlikte mezun oluyoruz" diyerek annesini sahneye çağırdı.

Sahnede konuşma yapan Binnaz Güngör ise, kızının desteğiyle tekrar üniversiteye döndüğünü belirterek, şöyle dedi:

"İngilizce öğretmenliği bölümü okurken bırakmak zorunda kaldım. Ev hanımı olarak yaşadım ve kızlarımı yetiştirdim. 5 yıl önce kızım İngilizce bölümünü kazandı. Af çıkmasıyla birlikte ben de tekrar üniversiteye dönme fırsat yakaladım. Hazırlık sınıfına birlikte başladık. 35 yıl aradan sonra kolay olmadı ancak planlı ve sistemli şekilde çalışarak kazandık. Birlikte başardık. Biz öğretmenler olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, ilke ve inkılaplarına bağlı vatan sevgisine sahip öğrenciler yetiştireceğiz. Ülkemiz çağdaş ülkeler arasında yerini alsın. Ben Atatürk'ün öğretmeni olarak Atatürkçü gençler yetiştireceğim." Güngör'ün sahnedeki konuşması uzun süre alkışlandı.

Birlikte kep attılar

Mezuniyet töreni sonunda diğer öğrencilerin arasına geçen Binnaz Güngör ile kızı Simge Güngör, Rektör Prof.Dr. Bağcı'nın konuşmasının ardından birlikte keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.

Anne Binnaz Güngör, kızıyla birlikte mezun olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Çevremizde çok ilgi gördük. Destek oldular, teşvik ettiler, öğrenci arkadaşlarımızda bizimle fotoğraf çekip ailelerine gösterdi. Umarım, kadınlarımız beni örnek alır. Kaç yaşında olursa olsunlar öğrenimlerini sürdürsünler" dedi.

Simge Güngör ise, dersleri annesiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle güzel bir duygu ve gurur duydum. ikinci olmanın verdiği gurur dışında annemle beraber 5 yıl okulda geçirdik. Birbirimize dekte olarak başardık. Çok zorluk yaşadık, ben bölümün ikincisi oldum annem de yüksek puanla bitirdik. Çevremizden değişik tepkiler aldım. Dersleri beraber çalıştık. O beni, bende onu çalıştırdım. Birlikte başardık. Bundan sonra öğretmenlik mesleğini özel okulda ya da atanacağım yerde devam edeceğim. Annemde benimle birlikte özel okulda öğretmenlik yapacak."