Üniversiteli şeyhin düğününe 15 bin kişi katıldı

T24-

Batman'da

Hürriyet gazetesinin haberine göre, gelinin memleketi Samsun ve damadın memleketi Batman'ın Beşiri İlçesi'nde 7 gün 7 gece süren düğününde konuklara yer sofrasında yemek verildi. 3 ton et, 10 ton pirinç, 10 ton bulgur, 1 ton fasülye ve 25 bin ekmek tüketildiği düğünde, 5 aşçı ve 50 yardımcı görev yaptı.



Nakşibendi tarikatının önde gelenlerinden olan ve 2006 yılında silahlı saldırıda öldürülen Şeyh Süleyman Bağdu’nun yerine geçen büyük oğlu Şeyh Selman Bağdu dünya evine girdi. Dört günü Samsun'da olmak üzere bir hafta süren düğünün finali, Batman’ın Beşiri İlçesi'ne bağlı Örmegözü Köyü'ndeki Zilan Türbesi'nde yapıldı. Yıllar önce dedesi Şeyh Halit’in sürgüne gittiği Samsun’daki bir ailenin kızı olan inşaat mühendisi Emel Aksoy’la yamaşını birleştiren Şeyh Selman Bağdu’nun türbedeki düğününe Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Davul zurna olmayan ve silah atılmayan düğüne Beşiri Kaymakamı Arif Yalçın, Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut, Bekirhan Belde Belediye Başkanı Selahattin Bulat, Batman’daki bazı il ve ilçe yöneticileri de katıldı.



Üniversite mezunu olan ve müteahhitlik yapan Şeyh Süleyman Bağdu'nun düğününü organize eden ve konuklarla yakından ilgilenen amcası İsmail Bağdu, “Düğünümüzü gelenek ve göreneklerimize uygun yaptık. Bölgede son yılların en kalabalığı olan düğünümüz ne salonlara, nede stada sığardı. En ideal yerlerden biri olan dedelerimiz ve büyük zatların türbesi yanında çalgısız ve silahsız bir düğün gerçekleştirdik” dedi. Bu düğünle doğu- batı kaynaşmasının da sağlandığını belirten İsmail Bağdu, “Samsun’da dört gün süren düğünün ardından son üç gün de Beşiri’de devam ettik. Kürtçe ilahi ve beyitlerle düğünümüzü gerçekleştirmenin sevinci içindeyiz” diye konuştu.



TÜRBEDE İZDİHAM



Düğünün yapıldığı Zilan Türbesi'nde üç gün üç gece süren düğünde jandarma güvenlik önlemi aldı. Damat Şeyh Selman Bağdu'nun türbeyi ziyareti sırasında binlerce mürit şeyhlerini ilahilerle karşılarken çıkan izdihamda birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Ziyaret sırasında Samsun’dan Beşiri’ye gelin gelen inşaat mühendisi Emel Aksoy ile eşi Şeyh Selman Bağdu’nun bulunduğu araca yüzlerce araç eşlik edince uzun konvoy oluştu.



Emel ve Selman Bağdu çifti türbeye kolkola girdi. Şeyh Selman Bağdu, babasının ve dedesinin mezarları başında dua etti. Türbe çıkışında da binlerce kişinin alkış ve zılgıtlarıyla karşılanan çift, tebrikleri kabul etti. Yer sofrasında düğüne gelen yaklaşık 15 bin kişiye kavurma, kuru fasulye ve pilav ikram edildi.