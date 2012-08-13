Üniversiteli Selen sürat teknesi kurbanı oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, üniversite öğrencisi Selen Kahyaoğlu sürat teknesinin çarpması sonucu öldü, polis acı haberi genç kızın sözlüsüne söyleyemedi.

Hürriyet'in haberine göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde, iki gün önce sözlüsüyle tatil için İstanbul’dan gelen üniversite öğrencisi Selen Kahyaoğlu’na sürat teknesi çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kız yaşamını yitirirken, polis sözlüsü Mustafa Kulaç’a acı haberi söyleyemedi.

Olay, Bodrum İlçesi Gümbet Beldesi’nde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Selen Kahyaoğlu ile sözlüsü Mustafa Kulaç, iki gün önce Gümbet Beldesi’ne gelip bir koyda çadır kurdu. İki genç, bugün öğlen saatlerinde denize girmek için plaja gitti. Bir süre birlikte güneşlenen çiftten Kahyaoğlu denize girdi. Sözlüsü güneşlenirken denize giren genç kız, iddiaya göre yüzme parkurunun dışına çıkıp, açıldı. Bu sırada, su sporları yapan sürat teknesi, banana denilen muz şeklindeki şişme botla denize açıldı.

29 yaşındaki Recai Dayan’ın kullandığı sürat teknesi hızla, Kahyaoğlu’na çarptı. Teknenin altından gelen sesi duyan Dayan, motoru durdurup, göğüs ve karnından yaralanan genç kızı görünce yardım istedi. Su sporlarına ait bir başka bota alınan Selen Kahyaoğlu, çağırılan ambulansa konuldu ve Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürat teknesini kullanan Recai Dayan, yaşadığı olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Dayan, polis tarafından gözaltına alındı.