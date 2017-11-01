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Üniversiteli Seda, viyadükten atlayarak canına kıydı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi 23 yaşındaki Seda Çetinkaya, okulun doğu ve batı yerleşkesini birbirine bağlayan viyadükten atlayarak yaşamına son verdi

01 Kasım 2017 18:50

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi 23 yaşındaki Seda Çetinkaya, okulun doğu ve batı yerleşkesini birbirine bağlayan viyadükten atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Seda Çetinkaya, Isparta- Keçiborlu karayolu üzerinde, üniversitenin doğu ve batı yerleşkesini birbirine bağlayan yaklaşık 10 metre yükseklikteki viyadükten kendisini boşluğa bıraktı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Çetinkaya\'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcının yaptığı incelemenin ardından Seda Çetinkaya\'nın cenazesi, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kızın viyadüğe çıktıktan sonra kendisini boşluğa bıraktığını kaydetti.

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