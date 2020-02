Üniversiteli otobüs kaptanları

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Otobüs Kaptanlığı Programı\'nda eğitim gören öğrencilere otobüs şoförlüğü, uygulamalı olarak öğretiliyor. 30 kişilik sınıfın tek kız öğrencisi Sündüz Sösanlı (22), bölümü isteyerek tercih ettiğini söyledi.

DPÜ Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Otobüs Kaptanlığı Programı\'ndan her yıl yaklaşık 30 kişi mezun oluyor. Öğrenciler, kampüsteki piste eğitmenleri gözetiminde otobüs kullanması öğreniyor. 2 yıllık programın son sınıfında okuyan Sündüz Sösanlı, sınıfın tek kız öğrencisi. Tokat Erbağlı olan Sündüz Sösanlı, bu bölümü isteyerek tercih ettiğini belirterek \"Bu bölümü tanımadan önce arabalara karşı bir merakım, ilgim vardı. Şehir içi toplu taşımacılıkta kadın kaptanlarımızı görmüştüm ve çok gurur verici bir şey ve neden olmasın dedim, o koltukta neden ben de oturmayayım? Bu şekilde bölümü de öğrendikten sonra gelmek istedim. Tabi mezun olduktan sonra şu an atanmamış birçok arkadaşım var. Bölümümüzden atamalar yapılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Kaptanlık Programı eğitmeni Ali Akyol, \"öğrencilerimize ulaştırma eğitimi veriyoruz. Nasıl otobüs kullanılır? nasıl güvenli araç sürülür? bunları gösteriyoruz, ileri sürüş tekniklerini öğretiyoruz. Türkiye\'nin çeşitli illerinden gelen öğrencilerimiz var. Önü açık bir bölüm. Kamuda ve özel sektörde çok rahat iş bulma imkanları var\" dedi.

DPÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Hakan Kara, 1996 yılında kurulan bölümle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

\"Türkiye\'nin ulaştırma sorunlarına çözüm bulacağına inandığımız eğitimi veren nadir bölümlerden birisiyiz. Dünyada ve Türkiye\'de bir örneği olmayan bölümdü. Fakat bugün üniversitemizde bulunan kaptanlık programı, kardeş kuruluşumuz olan diğer üniversitelerimizin de ayın bölümü açmasında son derece lider bir pozisyonda oldu. Küresel düşünüp yerel uygulama sorunların çözülmesi Türkiye\'nin tüm alanda olduğu gibi bu alanda da örnek olacağına biz inanıyoruz. Çünkü böyle bir bölüm dünya tarihinde akademik anlamda ilk defa Türkiye başardı, hala da bu ilk olmayı biz sürdürüyoruz. O yüzden ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesidir bu. 30 öğrenci kabul ediyoruz. Sadece gündüzleri eğitim vermiyoruz. Gece eğitimlerimiz de sürüyor. Üniversitemizin bize tahsis ettiği alt yapısını mükemmel derecede kurduğu pistimizde öğrencilerimizle yeri ve zamanı geldiğinde her türlü hava koşullarında o otobüsün nasıl sürüleceğinin eğitimini veriyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz toplumsal bir bilinç ile çıkıyor. Sadece teknik anlamda otobüsü sürmek değil, verdiğimiz eğitimler halkla ilişkiler, sürücü psikolojisi, iletişim donanımlı olarak yetiştiriyoruz. Can taşıdıklarının bilincinde bu süreci ruhlarına kadar indirgiyoruz.\"



