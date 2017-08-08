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Dünya

'Üniversiteli orangutan' hayatını kaybetti

Orangutanlar 35 yaşından sonra yaşlı kabul ediliyor

08 Ağustos 2017 15:50

İşaret dilini kullanan ilk orangutanlardan Chantek, 39 yaşında ABD'nin Georgia kentinde hayatını kaybetti.

9 yıl boyunca Tennessee'de bir antropolojist ile birlikte yaşayan orangutan burada odasını temizlemeyi, alet kullanmayı ve fast-food restoranının yolunu öğrenmişti.

Chantek daha sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle hayvanat bahçesinde bakıma alınmıştı.

Atlanta Hayvanat Bahçesi yetkilileri ölümünün ardından, Chantek'in yakınlık kuran bir karakteri olduğunu açıkladılar.

Orangutanlar 35 yaşından sonra yaşlı kabul ediliyor.

Araştırma merkezinde doğdu

Kuzey Amerika'daki en yaşlı orangutanlardan biri olan Chantek, Georgia kentindeki bir primat araştırma merkezinde doğmuştu.

Daha sonra da Tennessee Üniversitesi'nden antropolojist Lyn Miles ile yaşamak için buradan ayrılmıştı.

2014 yılında hakkında yapılan ve "Üniversiteye Giden Maymun" ismini taşıyan belgesel, Chantek'in yeteneklerini anlatıyordu.

Chantek, Amerikan İşaret Dili'ni öğrenen ilk maymunlardan biriydi.

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