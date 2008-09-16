Üniversiteli olmak için yeni umut

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, ÖSS'de 8 bin 400 yeni ek kontenjan verildiği bildirildi. YÖK'ten, dün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan kararlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Genel Kurul'da 2008 ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu incelendi. Ek yerleştirme başvuru tarihleri 8–13, kayıt tarihleri ise 20–22 Ekim olarak belirlendi. Bu yıl Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndaki yeni kontenjan yaklaşık 8 bin 400 olarak belirlendi. Merkezi yerleştirme sonucunda 24 bin kontenjan boş kalmıştı.



Kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar da üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmeye devam ediyor. Toplantıda, ayrıca Mersin Eğitim Vakfı tarafından kurulmak istenen Toros Üniversitesi ile ilgili Genel Kurul kararının olumlu görüşle Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verildi. Bilge Adam Teknoloji Vakfı tarafından kurulmak istenen Bilgi Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'na ilişkin sunum izlendi. Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri tarafından gönderilen "öğretim üyeliğine atama ve yükseltme kriterleri" incelenerek onaylandı.



23 fakülteye dekan atandı



Genel Kurul, ayrıca 23 fakültenin dekan atamalarını da gerçekleştirdi. Buna göre, atama yapılan fakülteler ve dekanları şöyle:



Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Ramazan

Şevik,



Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesine Prof. Dr. H. Nüvit Gerek,



Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Cafer Çelik,



Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

Canbolat,



Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. H.

Eser Borak,



Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Hüseyin

Akkaya,



Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Oya Işık,



Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. A. Necmi Yaşar,



Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesine Prof. Dr. Kadir Aslan,



İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ramazan Özdemir,



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Prof. Dr.

Mehmet Kemal Atik,



Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Prof. Dr. Şinasi

Aydemir,



Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Prof. Dr. Salih

Akkaş,



Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Suat

Oktar,



Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Fahreddin

Abdullayev,



Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesine Prof. Dr. Zeki

Doğan,



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesine Prof. Dr. Mehmet Kuran,



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Ali Haydar

Şahinoğlu,



Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesine

Prof.

Dr. Galip Cansever,



Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Prof. Dr. Ulvi

Avcıata,



Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Demir,



Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesine Prof. Dr. Ruhi

Ayangil,



Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Ali Şafak.

