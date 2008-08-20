Üniversiteli olma umudu bitmedi!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçlarına göre tercih yapan 1 milyon 179 bin adaydan 505 bini üniversiteli oldu. Açıköğretim fakültesini kazananlar da dikkate alındığında 833 bin genç bir programa yerleştirildi. Boş kontenjanlar ise çoğu Vakıf ve KKTC üniversiteleri olmak üzere 24 bin 361.



Yetenekler yarışıyor



Merkezi yerleştirmeye göre bir programa yerleşemeyen adaylar için üniversite kapısı kapanmış değil. Üniversiteli olmak için iki şans daha var. Bunlardan biri ek yerleştirme ile bir programa yerleşmek, bir diğeri de hâlâ başvuruların sürdüğü ve üniversitelerin yerleştirmelerini kendilerinin yapacağı özel yetenek sınavlarına girmek. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak programların kontenjanı 19 bin 854. Boş kontenjanlarla hâlâ 44 bin 215 genç için üniversiteli olma şansı bulunuyor. Vakıf ve KKTC üniversitelerinde özel yetenek sınavları için başvurular sürüyor. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim fakültelerinde resim iş ve beden eğitim öğretmenliği gibi bazı fakülte ve programlar özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyor. Merkezi yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar istedikleri takdirde özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabiliyor. Bu arada yurtdışı ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlarında öğrenime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapmaları söz konusu değil.

