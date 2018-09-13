Üniversiteli Muratcan'ın katili 16 yıl önce de cinayet işlemiş

Süleyman/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, tartıştığı üniversite son sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk\'ü (23) çorbacı çıkışında tabancayla alnından vurarak, öldüren Bülent K., mahkemece tutuklandı. 2002 yılında da cinayet işleyen ve 6 yıl cezaevinde kalan Bülnet K., \"Bu olayda, kendimi ve arkadaşlarımı koruma amaçlı havaya ateş ettim. İkinci defa havaya ateş etmek isterken, silah patladı\" dedi.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi\'ndeki çorbacıya 2 Ağustos\'ta giden Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk ile müşteri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları ve diğer müşteriler, araya girerek, tarafları ayırdı. Çorbacıdan çıkan taraflar, dışarıda yeniden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Öztürk, alnından tabancayla vuruldu. Öztürk, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Öztürk, 5 Eylül\'de yaşamını yitirdi. Muratcan Öztürk\'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından Kepez İlçesi Sütçüler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

MANAVGAT\'TA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, kaçan kişinin Bülent K. olduğunu belirledi. Geçen pazartesi günü Manavgat ilçesinde gözaltına alınan Bülent K., dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Bülent K., gece geç saatlere kadar süren yargılama sonucu \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

\'DOLDUR BOŞALT YAPARKEN ATEŞ ALDI\'

Eğlence merkezinde güvenlik şefi olarak çalışan Bülent K.\'nin daha önce de cinayet suçundan hapis yattığı ortaya çıktı. Bülent K., sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde, pişman olduğunu söyledi. Korkutmak için havaya ateş ettiğini kaydeden Bülent K., \"Silah tutukluk yapınca doldur boşalt yaptım ve o sırada ateş aldı\" dedi.

\'CİNAYET\'TEN HAPİS YATMIŞ

Bülent K., 2002 yılında \'cinayet\' suçundan tutuklandığını ve 2008 yılında tahliye edildiğini de anlatarak, ifadesinde şunları kaydetti:

\"O tarihten beri silah taşırım. Olay anında yanımda olan kardeşim Erdal\'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Kardeşimde silah yoktu. Kendisi güvenlik müdürüdür. Silahını her zaman işyerinde bırakır. Karşı tarafa \'Gelmeyin\' şeklinde telkinlerde bulunmaktaydı. Bizim olduğumuz grupta benim dışında kimsede silah yoktu. Karşı taraf 4 kişi ise ve hepsinde bıçak vardı. İsteyerek kimseyi öldürmedim. Sadece kendimi ve arkadaşlarımı koruma amaçlı havaya ateş ettim. İkinci defa havaya ateş etmek isterken silah patladı.\"

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