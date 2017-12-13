Üniversiteli milli sporcu Avrupa 3'üncüsü oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2\'nci Sınıf öğrencisi Mustafa Yalman, Türkiye Muaythai Federasyonu ve EMF-Avrupa Muaythai Federasyonu işbirliğiyle organize edilen EMF Kupası’nda 67 kiloda Avrupa 3’üncüsü oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu ve EMF-Avrupa Muaythai Federasyonu tarafından organize edilen EMF Kupası Antalya’da yapıldı. 16 ülkeden milli takım sporcularının katıldığı uluslararası turnuvada Türk Milli Takımı sporcularından Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Yalman 67 kiloda Avrupa 3\'üncüsü oldu.

Mustafa Yalman, \"2017 yılı boyunca Amasya Üniversitesini temsilen katıldığım müsabakalarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu yıl 16 maç, 13 galibiyet, 3 altın, bir bronz madalya ile sezonu tamamladım. EMF-Avrupa Kupası yarı final maçı esnasında talihsiz bir sakatlık yaşayarak maça veda etmek zorunda kaldım. Sakatlığım bitince ülkemi ve üniversitemi daha da iyi temsil edeceğim. Bu süreç içinde bana maddi ve manevi anlamda destek olan aileme sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca antrenmanlarımda belirlediğim yolda bana yardımcı olan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay’a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Bu derece Amasya ve Amasya Üniversitesine armağan olsun\" dedi.

Muaythai Teknik Komite üyesi ve Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Yolcu ise, \"Amasya Üniversitesi\'nin sağladığı imkanları en verimli şekilde değerlendirdik. Yetenekli öğrencilere özel destek sağlayarak başarıya ulaştık. Muaythai Spor Kulübü olmayan bir ilden milli takıma üniversite olarak 3 yıl üst üste sporcu vermek büyük bir başarıdır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI