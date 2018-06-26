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Üniversiteli Mesut boğuldu

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Yakakent ilçesinde üniversite öğrencisi Mesut Yılmaz (21), denizde boğuldu

26 Haziran 2018 22:13

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Yakakent ilçesinde üniversite öğrencisi Mesut Yılmaz (21), denizde boğuldu.
Yakakent ilçesinde, öğlen saatlerinde serinlemek için denize giren Tokat Gazipaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Mesut Yılmaz, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark edenler polisi aradı. İlçedeki polisler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bildirerek Sualtı Grup Amirliğinden dalgıç istedi. Bölgeye giden ekipler, hareketsiz halde sudan çıkardıkları Mesut Yılmaz\'ı ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

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