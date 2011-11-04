-Üniversiteli kurbanlıklar KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 04.11.2011 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen kurbanlıklar satışa çıkartıldı. KSÜ Ziraat Fakültesi, tarihinde ikinci kez kurbanlık satışına karar verdi. Fakülteye bağlı Dereköy'de bulunan Hayvansal Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen damızlık dışı küçükbaş kurbanlıklar, tespit edilen fiyat üzerinden satılıyor. KSÜ Öğretim Üyesi ve Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Özköse yaptığı açıklamada, merkezde başta büyükbaş olmak üzere küçükbaş, kanatlı ve diğer hayvanlarla ilgili bilimsel araştırma yapıldığını söyledi. Özköse, ''Biz de bundan hareketle merkezimizde araştırmalardan arta kalan hayvanları satmaya karar verdik. Şu anda Karakaya cinsi koyunların toklusunu kurban bayramı öncesi satıyoruz. Ciddi bir talep söz konusu. Özellikle üniversite personelimiz büyük talep gösterdi. Bu koyunlar genellikle Karadeniz bölgesinde yetiştiriliyor. Bizler de bu koyunların bölgemizde adaptasyonunu araştırıyoruz. Damızlık dışı kalan koyunları belirledik. Bu koyunların eti, ülkemizdeki en lezzetli koyunların başında geliyor'' dedi. Koyunları doğal ortamda yetiştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Özköse, hayvanlarda hiçbir şekilde büyüme hormonu kullanmadıklarını ve tamamen uzman kontrolünde yetiştirdiklerini vurguladı. Emin Özköse, üniversitenin tarihinde ikinci kez kurbanlık satışı gerçekleştirdiğine işaret ederek, kurbanlıkları canlı olarak kilosu 12 liradan alıcı bulduğunu söyledi.