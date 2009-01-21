Üniversiteli kızın şüpheli ölümü

Erzurum’da kaldırıldığı hastanede ‘sınav stresinden’ dolayı rahatsızlandığı belirtilip, sakinleştirici iğne yapılarak evine gönderildiği iddia edilen üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emine Baki (22), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle, aynı evde kaldığı öğrenci arkadaşları tarafından Atatürk Üniversitesi Aziziye Eğitim Hastanesi acil servisine kaldırıldı.



Rahatsızlığı sınav stresine bağlanarak sakinleştirici iğne yapılıp evine gönderildiği iddia edilen öğrencinin durumu ertesi sabah ağırlaştı. Emine Baki, arkadaşları tarafından götürüldüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan genç kız, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızla aynı evde kalan bir arkadaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baki’yi cuma gecesi kusma, mide bulantısı şikayetiyle acil servise getirdiklerini söyledi. Doktorun "sınavlar nedeniyle psikolojik sıkıntı, sinir krizi geçirmiş olabileceğini" söylediğini iddia eden Baki’nin arkadaşı, "Doktor sakinleştirici iğne yaptıktan sonra bizi eve gönderdi" dedi.



‘Ambulans gönderilmedi’



Cumartesi sabahı Baki’nin durumunun ağırlaştığını ifade eden arkadaşı, şu iddialarda bulundu:



"Emine’nin durumu ağırlaşınca ambulansla hastaneye götürmek istedik. 112 Acil Servisi aradık. Arkadaşımızın durumunu telefona yetkiliye anlattık. Telefondakiler de bize Emine’nin psikolojik bir sorun yaşadığını ve pazartesi günü kendisini psikiyatra götürmemiz gerektiğini belirterek, ambulans göndermedi. Biz de bunun üzerine taksi tutarak arkadaşımızı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdük. Oradan doğrudan ambulansla Atatürk Üniversitesi Aziziye Eğitim Hastanesine sevk edilen Emine’nin bilinci hastaneye geldiğinde kapanmıştı. Yoğun bakıma alınan arkadaşımız üç gün sonra hayatını kaybetti." Baki’nin cenazesini almaya gelen yakınları da genç kızın ihmaller yüzünden öldüğünü iddia etti.



İhmali olanlar hakkında şikayetçi olacaklarını söyleyen Baki’nin yakınları, "Öğretmen olmak isteyen kızımın yoğun bakım ünitesinde üç gün süren yaşam mücadelesini ihmaller sonucu kaybetti. Kızımızı öğretmen yapmak istiyorduk şimdi ise cenazesini alıyoruz. İhmali olanlar bunun hesabını vermelidir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" şeklinde konuştular. Erzurum savcılığınca Baki’nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve genç kızın cenazesinin otopsi için Trabzon’daki adli tıp kurumuna gönderildiği belirtildi. Okul arkadaşları da Baki’nin cenaze törenine katılmak için genç kızın memleketi Trabzon’un Tonya ilçesine gitti.



'İhmal söz konusu değil'



Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Şahin Aslan, hastanın ilk olarak 13 Ocakta nöroloji servisine geldiğini ve kendisine sinüzit tanısı konulduğunu belirtti.



Hastanın 16 Ocak Cuma gecesi rahatsızlanması sonucu bu sefer acil servise getirildiğini dile getiren Doç. Dr. Aslan, "Acil Servise geldiğinde hastanın genel durumunun iyi olduğu gözlenmiş. Hasta da bu yönde beyanlarda bulunmuş.



Bunun üzerine telkinlerde bulunularak evine gönderilmiş. Ertesi gün hastanemize geldiğinde ise genel durumu çok kötüydü" dedi. Hastaya gerekli müdahalelerin yapıldığı ve herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını kaydeden Doç. Dr. Şahin Aslan, şöyle konuştu: "Cumartesi günü geldiğinde durumu ağır olan hastayı hemen yoğun bakıma aldık. Salı gecesi de hastamız hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, otopsiden sonra belli olacak. Bazı şüphelerimiz var. Hastamızda beyin iltihabı ya da beyin kanaması olabilir. Kesin sebep otopsi ile belirlenecek. Bir ihmal olduğunu düşünmüyorum. Hastaya müdahale edilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Cumartesi gecesi ben de dahil tüm ilgililer hastanın başındaydık." İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Baki’nin arkadaşlarının ambulansla ilgili iddialarının araştırıldığını kaydetti.



