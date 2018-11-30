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Üniversiteli kızın etek altı görüntüsünü çekti, görevine döndü

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan markette, memur A

30 Kasım 2018 18:22

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Umuttepe Kampüsü\'nde bulunan markette, memur A.O. (52), üniversite öğrencisi S.H.\'nin (21) etek altı görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. A.O. sevk edildiği adliyeden serbest bırakılıp, okuldaki görevine döndü. Üniversitel genç kız da çareyi, CİMER\'e şikayetçi olmak da buldu.
Olay, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü\'nde bulunan markette 7 Temmuz akşamı meydana geldi. Üniversite öğrencisi S.H. alışveriş için markete girdi. Raflara baktığı sırada ise yine iddiaya göre aynı üniversitede memur olarak görev yapan A.O., arkadan yaklaştı ve eğilerek cep telefonuyla genç kızın etek altı fotoğrafını çekti. Cep telefonundan gelen sesi, üniversitelinin beraberindeki arkadaşı duydu ve S.H.\'yi uyardı. Bunun üzerine S.H. soluğu poliste aldı. A.O. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.O. serbest bırakıldı. Ardından üniversitedeki görevine devam etti.
Üniversiteli S.H.,  A.O.\'nun halen görevde olmasına tepki göstererek, yaşananları CİMER\'e(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ) anlattı ve şikayetçi oldu.

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