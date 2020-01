Üniversiteli kıza tecavüz tuzağı, 5 kişi tutuklandı!

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’ öğrencisi 19 yaşındaki kızı götürdükleri bekar evinde tecavüz ettiği iddia edilen 5 kişi, tutuklandı.

Olay, 25 Haziran günü meydana geldi. Atatürk Üniversitesi’nde okuyan 19 yaşındaki kız., aynı okuldan T.O. ile gönül ilişkisine girdi. Kız, T.O. ile ayrıldıktan sonra teyzesinin oğlu K.C.’dan kız arkadaşını arattı. K.C., genç kıza kendisinde T.O. ile kızın birlikte olduğuna dair video görüntüleri olduğunu, bunu babasının gördüğünü yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyledi.

K.C.’nin isteği üzerine genç kızı alan T.O. ile K.C. ve diğer teyze çocukları Y.Y., içecek aldıktan sonra ’video görüntüsünü’ konuşmak için Palandöken Kayak Merkezi yoluna gitti. Birlikte içki içen T.O. ve Y.Y., iddiaya göre genç kızın da içmesi için ısrar etti. Genç kız, aldığı alkolün etkisiyle bir süre sonra kendisinden geçerken 3 arkadaş bir başka arkadaşlarının bekar evine gitti.

Bekar evinde bulunan 2 kişiyle birlikte genç kızla sırayla ilişkiye girildi. Ertesi sabah okula giden ve durumu kız arkadaşına anlatan mağdur kız, daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Üniversiteli kızın şikayeti üzerine yakalanan ve Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen T.O., 29 yaşındaki K.C., evli, 2 çocuk babası 31 yaşındaki Y.Y. evli ve 1 çocuk babası 32 yaşındaki A.K., evli iki çocuk babası 38 yaşındaki B.K., ’Mağdurun ruh ve beden sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde ısrar üzerine fazla miktarda alkol aldığını anlatan genç kız, aynı okuldan T.O. ile 4 ay önce ayrıldıklarını belirterek şunları söyledi

"Beni bodrum katında bir eve gütürdüler. Bu evde bir odaya geçtim. Uyumaya başladığımı hatırlıyorum. Gözlerimi açtığımda yarı çıplak haldeydim. Üzerimde sadece tşört ve hırkam vardı. T.O., yanımda çıplak halde yatıyordu. Sonra sarhoşluğun etkisiyle tekrar uyumuşum. Yine gözlerimi açtım bu kez K.C., benimle cinsel ilişkiye giriyordu. ’Ağabey, dur yapma’ dememe rağmen devam etti. Ağlamaya başladım aradan yarım saat geçmeden Y.Y., üzerindekileri çıkararak yanıma geldi ve ilişkiye girdi. Sarhoş olduğum için kafamı kaldıramıyordum. Sabah, adını A.K., olarak öğrendiğim kişi odaya girdi. Evin sahibi olduğunu, cinsel ilişkiye girmek istiğini söyledi. Kabul etmedim. O sırada T.O., odaya geldi. Ben T.O.’ya ’Sen beni satmak için mi bu eve getirdin?’ dedim. T.O., ’Öyle birşey yok’ diyerek A.K. ile birlikte odadan çıktı. Aradan 5-10 dakika geçmeden A.K., odaya yeniden geldi ve benimle cinsel ilişkide bulundu. Bağırdım. A.K, ’Komşular duyar, seni kapıya atarım’ dedi. Sabah T.O, yanıma geldi ’Ne yaptınız bana’ diye sordum. ’Dün yaşadıklarını unut. Okulda hiç kimseye söyleme. Adın çıkar’ dedi. Polisi arayıp şikayet edeceğimi söyleyince ’Bizimle parayla birlikte olduğunu söyleriz, hiçbir şeyi kanıtlayamazsın’ dedi . Daha sonra birlikte evden çıkarak okula gittik."

Sevgili oldukları dönemde birkaç kez ilişkiye girdiklerini anlatan T.O., olay günü de yine kendi rızasıyla ilişkide bulunduklarını ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., genç kızla ilişkiye girmediğini iddia etti.

Evli ve iki çocuk babası B.K. ise, ilişkiye girmek için genç kızın yanına gittiğini anlatırken, "Odaya girdiğimde kız, sırtı dönük vaziyette alt kısmı çıplak yatıyordu. Kendinden geçmiş haldeydi. Alkolden mi bilmiyorum kalçasına dokundum. Dokunmam ile birlikte ’Senin kızın yok mu?’ dedi. Ben de ’var’ dedim. O da ’Vicdanınız sızlamıyor mu?’ diye konuşunca ilişkiye girmedim" diye konuştu.