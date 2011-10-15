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Yaşam

Üniversiteli kıza chat tuzağı

Çıplak görüntüleri çekilerek şantaj yapılan ve fuhuşa zorlanan üniversiteli kız polise sığındı.

15 Ekim 2011 03:00



 T24- Çıplak görüntüleri çekilerek şantaj yapılan, internette görüntüleri yayınlanan, sonunda fuhuş yaptırılan üniversiteli kız polise sığındı.


Çukurova Üniversitesi’nde okuyan N.C. (23), internette bir sosyal paylaşım sitesinde S.H. (27) adlı kadınla tanıştı. N.C., S.H.’nin tanışma davetini kabul etti. Bir kafeteryadaki buluşmada S.H. ve eşi T.H. (26), N.C.’yi akşam yemeğine davet etti. N.C., yemek sırasında kolasına ilaç atılıp, uyutuldu. S.H. ve T.H., kendinden geçen N.C.’nin çıplak görüntülerini kameraya çekti. Bir süre sonra ayılan N.C.’ye çektikleri görüntüleri izleten çift, internetteki bazı sitelerde striptiz yapmasını istedi, kabul etmemesi halinde çıplak görüntüleri internette yayınlamakla tehdit etti.


İnternet üzerinden üç siteye N.C.’nin striptiz yaparken çekilmiş görüntülerini yükleyen T.H., 2 yıl boyunca genç kızı kullanarak, para kazandı. Ayda 10 bin liranın üzerinde para kazanan T.H., N.C.’ye ise aylık 300 lira verdi. T.H., daha sonra genç kızı erkeklere pazarlamaya başladı.


Bir yıl fuhuş yapan N.C., sürüklendiği hayattan kurtulmak için önceki gün polise sığındı. Harekete geçen polis, T.H. ve eşi S.H.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen T.H. tutuklandı, S.H. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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