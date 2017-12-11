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Üniversiteli kız, tacizcisini sosyal medyadan arıyor (2)

TACİZCİNİN KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞILDI Ankara'da evine giderken tacize uğrayan ve şikeyette bulunduğu polis merkezinde sonuç alamadığını belirterek, sosyal medyada 'Tacizcimi arıyorum' paylaşımında bulunan genç kıza taciz şüphelisinin kimlik bilgilerine u

11 Aralık 2017 20:29

TACİZCİNİN KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞILDI
Ankara\'da evine giderken tacize uğrayan ve şikeyette bulunduğu polis merkezinde sonuç alamadığını belirterek, sosyal medyada \'Tacizcimi arıyorum\' paylaşımında bulunan genç kıza taciz şüphelisinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
Üniversiteli kızın, sosyal medyada paylaştığı taciz görüntüleri büyük tepki alırken, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, tacizcinin kimlik bilgilerine ulaştı. Ekipler, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

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TACİZCİNİN KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞILDI AnkaraAnkara Emniyeti AsayişMüdürlüğüGüvenlikEkipler

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