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Yaşam

Üniversiteli kayakçı kar rampasından düştü

21 yaşındaki Enes Günel, ambulans helikopterle Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı...

19 Şubat 2012 18:12

 

T24 - Kayseri’deki Erciyes Dağı’nda düzenlenen Uluslararası Erciyes Kayak Festivali’nde İstanbul’dan gelen Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi 21 yaşındaki Enes Günel, snowboard gösterisi yaparken kar rampasından düşerek ağır yaralandı. Günel ambulans helikopterle Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda düzenlenen Uluslararası Kar Festivali’nin açılışı öncesi İstanbul’dan gelen ve Alman kayakçılarla birlikte snowboard gösterisi yapmak isteyen Enes Günel, pistte oluşturulan 7 metrelik kar rampasından atladıktan sonra sert düşüş yaptı. Enes Günel düşüş sırasında snowboardın belinin altında kalması ve boynunun incinmesi nedeniyle çığlık attı. Baygın haldeki sporcuya arkadaşları ve sağlık görevlileri müdahalede bulundu. 
 
 

Kayak hocalığı yapıyordu

 
Usta kayakçı olduğu ve kayak hocalığı da yaptığı belirtilen Enes Günel için ambulans helikopter çağrıldı. Bu sırada, Alman kayak gösteri grubunda bulunan bir doktor da Türk kayakçıya müdahale bulundu.  
 
Bel kemiği ve boynu zedelenen ağır yaralı Enes Günel, sedyeyle ambulansa konulurken, ardından da çağırılan helikopter ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Enes Günel’in durumu çekilen tomografinin ardından belirlenecek.  
 
Uluslararası Erciyes Kayak Festivali’nde açılış öncesi meydana gelen bu kaza büyük üzüntü yarattı. 
 
 
 
 

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