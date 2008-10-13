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Yaşam

Üniversiteli kapkaççılar

Balçova’da bir genç kızın çantasını zorla alarak kaçmak isterken yakalanan iki zanlının, üniversite öğrencisi oldukları ortaya çıktı.

13 Ekim 2008 03:00

 Balçova’da bir genç kızın çantasını zorla alarak kaçmak isterken yakalanan iki zanlının, üniversite öğrencisi oldukları ortaya çıktı.
 İnciraltı semtinde deniz kenarındaki bankta oturan Nazlıhan Özçakır’a (24) yaklaşan iki kişi, çantası ve cep telefonunu almak istedi. Kendilerine karşı koyan Özçakır’ı yerde sürükleyerek çantasını alan zanlılar, kaçmaya başladı.
Özçakır’ın bağırarak yardım istemesi üzerine, olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan Balçova Karakolu önünde nöbet tutan polisler zanlıların peşine düştü. Polisler, iki zanlıyı bir süre devam eden kovalamacının ardından Haydar Aliyev Bulvarı’nda yakaladı.
Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen O.M. (19) ile M.K.’nın (21), Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencisi oldukları belirlendi. Öğrencilerin, maddi sıkıntıları nedeniyle kapkaç yapmaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

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