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Yaşam

Üniversiteli kadın öğrenciler sınıfları dolaşarak tacizciyi aradı

“Sen nasıl bir kadına dokunabilirsin, hakkın var mı”

11 Kasım 2015 15:02

Akdeniz Üniversitesi'nde Kadın Kolektifi üyesi bir grup öğrenci sınıfları dolaşarak, arkadaşlarını taciz ettiğini iddia ettikleri genci aradı.

Radikal’in haberine göre, Akdeniz Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yaşanan taciz olayını teşhir etmek için toplanan üniversiteli kız öğrenciler sınıf sınıf dolaşıp olayı duyurdu. Ellerinde tacizci olduğunu iddia ettikleri öğrencinin fotoğrafını taşıyan kızlar sınıflara girip tacizci ile ilgili duyuru yaptı. Ders anlatan öğretim görevlisiyle de tartışan öğrenciler daha sonra 'Tacizden hesabı kadınlar soracak' sloganlarıyla sınıftan ayrıldı. Öğrenciler, bu kez 'tacizciyi' okulda aramaya devam etti. Sloganlarla okulu dolaşan öğrencilere, diğer öğrenciler de alkışlarla destek verdi. Protestocular derste bulamadıkları öğrenciyi kantinde otururken bulunca ortalık karıştı.

"Kendisi burada, işte pişkin pişkin oturmakta... Sen nasıl bir kadına dokunabilirsin, hakkın var mı" diye bağıran öğrencilere bir süre sonra üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

Tacizci olduğunu iddia ettikleri öğrencinin üzerine bardak fırlatan kız öğrenciler, öğrencinin güvenlik görevlileri tarafından götürülmesinin ardından dağıldı.

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