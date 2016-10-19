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Yaşam

Üniversiteli kadın iş adamlarıyla birlikte oldu; kocası şantaj için kaydetti

Cezaevinde 2 ay geçirdikten sonra tahliye olan çifte 39 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

19 Ekim 2016 13:48

İnternetten tanıştığı çiftlerle birlikte olan üniversiteli genç kadın, kocasının çektiği görüntülerle zengin işadamına şantaj yapıp 160 bin Euro ve İspanya’da daire istedi. 

Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, bir iş adamının şikâyetiyle başlayan soruşturma sonrası 26 yaşındaki H.T. ve 6 ay önce evlendiği T.T. (43) hakkında hazırlanan iddianameye göre, olaylar şöyle gelişti; H.T., internetten tanıştığı zengin erkeklerle ilişkiye girdi. Genç kadının eşi T.T. de, genellikle evde gerçekleşen cinsel ilişki görüntülerini gizli kamerayla kaydetti. Çift, daha sonra bu görüntüleri kullanarak birçok kişiye şantaj yaptı ve para sızdırdı.

Çiftin tuzağına düştükten sonra şantaja boyun eğmeyip polise başvuran iş adamı E.E., başına gelenleri şöyle anlattı:
“4 ay önce internet üzerinden bu kadınla tanışıp telefonla görüştük. Verdiği adreste 5-6 kez ilişkiye girdik. Son buluşma sonrası beni telefonla arayıp ‘Sana bir sürprizim var’ dedi. Gelen mesajda birlikte çekilmiş uygunsuz görüntülerimiz vardı. ‘160 bin Euro ve İspanya’da bir daire istiyorum. Şirketine ait tüm bilgilerin elimde. İstediğimi yapmazsan görüntüleri ailene ve tüm sosyal medyaya servis edeceğim’ dedi.”

İş adamı, bir kez daha aradığında kadının bu sefer okul taksitini ödemesini istediğini söyledi ve şunları anlattı:
“O aradığında poliste ifade veriyordum. Telefonum çaldı. Sırbistan’da olduğunu, okul taksitinin son gününün cuma olduğunu söyledi. ‘Acil 5 bin Euro yatırman gerekiyor, yoksa olacakları biliyorsun’ diye tehdit etti.”

Görüntüler bulundu

Polis, şantajcı çiftin adresine baskın yaptı. Gözaltına alınan karı-kocanın evinde yapılan aramada, içinde genç kadının çok sayıda erkekle çekilmiş görüntülerinin olduğu flash bellek ile bu görüntülerin çekildiği cihazlar bulundu. Şantaj iddialarını reddeden H.T. ve T.T. çifti mahkemede tutuklandı. Cezaevinde 2 ay geçirdikten sonra tahliye olan çifte ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘şantaj’ suçlarından 39 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Polis, görüntülerdeki diğer 4 erkeğin kimliğini tespit edip emniyete davet etti. Bu 4 kişi de kendilerine şantaj yapıldığını ve para verdiklerini kabul edip şikâyetçi oldu.

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