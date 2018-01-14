ÜNİVERSİTELİ HAZAL'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta bu sabah 6. kattan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.

Üniversite öğrencisi Hazan Akyürek\'in cenazesi Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti. Akyürek\'in otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kızın cenazesi, yakınları tarafından Adli tıp Kurumu\'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin alınması

-Cenaze aracının Zincirlikuyu\'ya girişi

-Genel ve detaylar

-Olay yeri

-Siteden detay

-Polis ve sağlık ekipleri

-Ambulansın siteden çıkması

-Ölen kızın fotoğrafları

-Apartman görevlisiyle röp.

-Genel ve detaylar



