Üniversiteli hayvan dostları sokaktaki canları hayatta tutuyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyesi bir grup genç, okul yemekhanesinde artan yemeklerle sokak hayvanlarını besliyor. Kampüs içerisinde ve dışında bulunan köpekler üniversite öğrencilerinin getirdiği yemekler sayesinde soğuk kış günlerinde hayatta kalıyor.

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Derneği üyesi üniversite öğrencileri, özellikle karlı ve soğuk havalarda kampüste ve kampüs dışındaki ormanlık alanda yaşayan köpeklerin aç kalmalarını önlemek amacıyla okulun yemekhanesinde artan yemekleri kutular ve poşetler içerisinde hayvanların bulundukları yerlere bırakıyor. Öğrenciler belirledikleri 12 besleme noktasına yiyecekler bırakırken, özellikle soğuk ve karlı kış günlerinde hayvanların hayatta kalmasını sağlıyor. Hafta sonu yemekhanenin kapalı olması nedeniyle bağışlarla alınan mamalar besleme noktalarına bırakılıyor.

\'ONLARI AÇ BIRAKMAMAK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ\'

Okul kampüsünün içersinde ve dışarısında bulunan sokak köpeklerine baktıklarını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Derneği yöneticisi Hidayet Gürbüz, \"Ben İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Umuttepe Kampüsü\'nde ve çevresindeki yaklaşık 350 tane köpeğe bakıyoruz. Bunlar kampüs içerisinde ve dışarısında bulunan sokak köpekleri. Bunların hepsine yetmeye çalışıyoruz, sayımızın yetersiz kaldığı noktalarda da dışarıdan yardım alıyoruz. Malum kar yağdı havalar soğumaya başladı, hayvanlar eğer aç kalırsa vücut ısısını koruyamıyor, bu da maalesef ölmesine neden oluyor. Biz bunu en aza indirmek için arkadaşlarımızla birlikte çaba harcıyoruz. Yemekhaneden yemek topluyoruz, bölgelere dağıtıyoruz. Tatil süreçlerinde de yemekhane kapalı olduğu için mama dağıtıyoruz. Bazı hayvanseverlerin bağışlarıyla mama alıp yemekhanenin kapalı olduğu günlerde de sokak hayvanlarını aç bırakmamaya çalışıyoruz. Burası orman bölgesi, burada köpek popülasyonu çok fazla, yavrular doğuyor, kısır olmayan anneler var. Buraya da sık sık yemek bırakıyoruz. Kar yağdığında biz de zorlanıyoruz ama köpekler çok daha zor durumda oluyor, hayvanları aç bırakmamak için çaba harcıyoruz\" dedi.

\'İHTİYAÇ HALİNDE VETERİNERE GÖTÜRÜYORUZ\'

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Kaan Orhan, bulundukları bölgede hayvanları doyurmanın yanı sıra ihtiyaçları olduğunda veterinere de götürdüklerini söyleyerek, \"Köpekler burada soğukta kalıyor ve çoğu aç. Çünkü yemek bulamıyorlar. Biz de yemekhaneden topladığımız artık yemekleri buraya getiriyoruz. Birçok üyemiz var ve bunu yaparken gurur duyuyoruz. Köpekleri burada toplayıp doyurmaya çalışıyoruz, bakımlarını yapıyoruz ve hatta ihtiyaçları varsa veterinere götürüyoruz. Bu şekilde sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'KIŞ GÜNLERİNDE AÇ KALMALARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ\'

Okuldaki yemeklerin dışında mama yardımı da aldıklarını belirten Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi İrem Kılıçaslan, \"İlk olarak hayvanları beslemekle başladık bu işe, yemekhanedeki artık yemekleri topluyoruz, ondan sonra dağıtım bölgelerine kutuların içerisinde götürerek hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmalarını engellemeye çalışıyoruz\" dedi.



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