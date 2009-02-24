Üniversiteli gençten `Kömürüldük' filmi

Adapazarı'nda oturan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Aziz Sancar Dalman, kendi arkadaşlarını oynattığı `Kömürüldük' adlı kısa filmde, yapılan kömür yardımlarını eleştirdi. Filmde kömür yardımlarının bir gencin günlük hayatında sürekli olarak karşısına çıkması anlatılıyor.



‘Oy bu kadar ucuz olmamalı’



Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Aziz Sancar Dalman ve üniversiteden arkadaşları Cüneyt Yavuz, Tolga Turp, Tahsin Ulutaş, Yiğitcan Çelik ve Alican Kara'nın oynadığı 5.5 dakikalık `Kömürüldük' adlı kısa bir çekti. Filmin yönetmeni Aziz Sancar Dalman, kömür yardımlarına tepki için bu kısa filmi çektiklerini söyledi. Dalman, ``Ülkemizde oy bence birkaç torba kömür kadar ucuz olmamalı'' diyerek şöyle devam etti:



‘Biraz iktidara gönderme oldu’



``Filmin amacı yapılan yardımların şeklini eleştirmekti. Eğer bir yardım yapılırsa oy için, rant için yapılmamalı. Nitekim kendi inancımıza göre de yardım yapmanın usulleri belirlenmiştir. Gizlilik esasları, verenin verilen tarafından bilinmemesi gibi. Ülkemiz insanının oyu bence birkaç torba kömür kadar ucuz olmamalı. Yani, ülkemizin geleceği birkaç torba kömürden daha değerlidir. Kömür yardımı zaten çok sık gündemde olan bir konuydu. Biz mümkün olduğu kadar bir davranışı eleştirmeye çalıştık. Bir tarafı bir kesimi eleştirmedik. Sadece iktidar partisi de değil diğer partiler de yapabilirdi. Şu anda iktidar daha ziyade bu konularla gündeme geldiği için biraz iktidara gönderme oldu.''

